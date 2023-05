Eva Longoria conquista Cannes con l’abito rosa bubblegum dalla maxi scollatura Eva Longoria ha partecipato alla serata Lights On Women a Cannes. Dopo i look in toni neutri dei giorni precedenti ha stupito in rosa, un abito aderente di paillettes.

A cura di Giusy Dente

Eva Longoria in Monique Lhuillier

Nel 2021 L'Oréal Paris ha annunciato il lancio del premio Lights On Women destinato a una giovane regista emergente, per promuoverne il talento e incentivare la presenza femminile in questo settore, ancora a predominanza fortemente maschile. Anche quest'anno si è svolta la cerimonia di premiazione, durante il Festival di Cannes. Il cortometraggio vincitore ha ricevuto un sostegno economico e un riconoscimento da parte dell'industria. È stata Kate Winslet, ambasciatrice di L'Oréal Paris e giurata di Lights on women, ad annunciarne il nome. Alla serata di premiazione erano presenti tantissime celebrities amiche del brand: L'Oreal è partner ufficiale del Festival di Cannes da ben 26 anni. Non poteva mancare Eva Longoria, ambasciatrice di lunga data del brand.

Eva Longoria a Cannes

Eva Longoria è arrivata al Festival di Cannes pochi giorni fa. Ha preso parte al talk al femminile Women in motion di Kering e poi in serata si è spostata all'Hotel du Cap-Eden-Roc per l'Air Mail Party. Al primo appuntamento ha indossato un completo di raso lucido color cachi, mentre all'esclusiva festa ha sfoggiato abito nero super sensuale, entrambi firmati dalla stilista Victoria Beckham. Look dark anche durante l'amfAR Gala: qui la modella e attrice ha sfoggiato un abito trasparente tempestato di punti luce. Poi per la 48enne è stata la volta della premiere di "The Old Oak": qui ha catalizzato l'attenzione su di sé, sfilando sul red carpet con un abito bianco trasparente firmato Elie Saab.

Eva Longoria in Monique Lhuillier

Eva Longoria punta sul colore

Dopo i colori neutri dei primi giorni, Eva Longoria ha stupito tutti con un outfit colorato e scintillante. La 48enne ha preso parte, assieme agli altri volti di L'Oreal Paris, alla serata di premiazione di Lights on Women. Ha indossato un abito lungo rosa, tempestato di paillettes all over tono su tono. L'abito aderentissimo a maniche lunghe presenta uno spacco posteriore e una maxi scollatura a barca che lascia le spalle completamente nude e scopre il décolleté. È un vestito firmato Monique Lhuillier e fa parte della collezione Fall 2023.

Eva Longoria in Monique Lhuillier

Il brand di lusso porta il nome della designer che l'ha fondato ed è specializzato in abiti da sera, da cerimonia e da sposa. Ne hanno indossato le creazioni diverse celebrities tra cui Emma Stone, Blake Lively, Gwyneth Paltrow, Taylor Swift, Amy Schumer (nel giorno del matrimonio) nonché le first ladies Michelle Obama e Melania Trump. Eva Longoria lo ha abbinato a un paio di sandali color argento e ha impreziosito il look con un paio di orecchini pendenti.