Eva Longoria è una dark lady a Cannes con l’abito trasparente tempestato di paillettes Eva Longoria a Cannes ha puntato su un look total black da dark lady.

Eva Longoria in Ashi Studio Spring 2023 Couture

In questi giorni tutti gli occhi sono puntati su Cannes. Il festival cinematografico ha portato nella città francese celebrities provenienti da ogni parte del mondo, per promuovere il grande cinema e non solo. Ogni anno si svolge anche lo sfarzoso amfAR Gala, organizzato per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sull'Aids, con un'asta. Questa edizione si è svolta all'Hotel du Cap-Eden-Roc. Erano presenti alla serata Alessandra Ambrosio, Winnie Harlow, Heidi Klum. Ha partecipato anche Eva Longoria, che come fa spesso nelle occasioni importanti ha scelto ancora l'intramontabile total black.

Eva Longoria torna a Cannes in total black

Eva Longoria è giunta a Cannes due giorni fa. Subito dopo l'arrivo alla Croisette ha preso parte al talk Women in motion di Kering per poi spostarsi in serata all'Hotel du Cap-Eden-Roc per l'Air Mail Party. Alla festa esclusiva si è presentata in versione dark lady, affidando il look alla stilista e amica Victoria Beckham: un sensuale abito nero con drappeggio in vita, caratterizzato da micro fori all-over.

Eva Longoria in Ashi Studio Spring 2023 Couture

Indossa molto spesso il nero nelle occasioni speciali come serate di gala e red carpet. Aveva puntato su questa nuance anche l'anno scorso per la kermess, prima nella serata inaugurale con choker anni Novanta, poi per la Chopard Loves Cinema Gala Dinner con un abito trasparente e infine all'amfAR gala con maxi spacco.

Eva Longoria in Ashi Studio Spring 2023 Couture

Chi ha firmato il look di Eva Longoria

Quest'anno a Cannes la scelta di Eva Longoria è caduta su un abito firmato Ashi Studio, della collezione Spring 2023 Couture. Il vestito lungo e aderentissimo è realizzato in rete trasparente e lascia intravedere il body sottostante. Presenta dettagli strutturati sulle spalle, collo alto e maniche lunghe ed è reso scintillante da decorazioni di paillettes. Infine ha aggiunto un paio di sandali neri, con tacco altissimo. Ha reso il look prezioso aggiungendo gioielli Messika.