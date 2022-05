Eva Longoria osa con le trasparenze al Festival di Cannes: sul red carpet rilancia il choker anni ’90 Eva Longoria ha preso parte alla serata inaugurale del Festival di Cannes 2022, è stata tra le star che hanno sfilato sul red carpet della prima del film Coupez!. Per l’occasione ha puntato tutto sulla sensualità con un abito dalle trasparenze audaci, abbinato a un prezioso choker in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Cannes è partita ieri, il film Coupez! ha dato "il via alle danze", inaugurando l'evento cinematografico più atteso dell'anno che fino al prossimo 28 maggio verrà diverse pellicole presentate in anteprima mondiale. Le star che hanno calcato il red carpet della prima serata hanno dato il meglio di loro in fatto di look, sfidandosi a colpi di tacchi a spillo, paillettes e abiti variopinti. Se a trionfare con la loro eleganza sono state le italiane, prima tra tutte Bebe Vio in versione guerriera moderna, a distinguersi per sensualità è stata Eva Longoria. La diva ha osato con delle trasparenze iper femminili, completando il tutto con un prezioso accessorio in pieno stile anni '90.

L'abito trasparente di Eva Longoria a Cannes

La più sensuale della serata inaugurale del Festival di Cannes 2022? Eva Longoria. L'attrice ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, declinandola però in versione iper femminile. Ha sfoggiato un sinuoso abito sottoveste di Alberta Ferretti, un modello della collezione Autunno/Inverno 2022 decorato con applicazioni di rampage floreali ricamati, con le spalline sottilissime, la scollatura generosa e una cascata di balze all-over. La sua particolarità? Tra una ruches e un dettaglio scintillante, si intravede la pelle nuda attraverso delle trasparenze provocanti. Certo, le decorazioni di paillettes sono state piazzate ad hoc su seno e parti intime, ma è chiaro che l'outfit è stato pensato proprio per lasciare poco spazio all'immaginazione.

Eva Longoria in Alberta Ferretti

Eva Longoria col choker griffato

Per completare l'outfit total black da red carpet Eva Longoria ha scelto degli accessori griffati e coordinati. Per un evento tanto importante non ha rinunciato ai tacchi alti, sfoggiando un paio di sandali neri firmati Aquazzura. La vera chicca del look è stata però la collana: un choker in pieno stile anni '90 firmato Chopard. La diva ha infatti arricchito la scollatura con un laccetto di pelle decorato con una spilla di diamanti di forma tonda, gioiello dall'animo rock messo in risalto dalla coda di cavallo alta e ondulata portata con dei ciuffi che le cadevano sui lati del viso. Insomma, la Longoria ha letteralmente spopolato in fatto di sensualità durante l'inaugurazione del Festival di Cannes: chi riuscirà a fare di meglio nelle prossime serate?