Festival di Cannes 2022, i look del red carpet inaugurale: le italiane sono regine di eleganza È partita la 75esima edizione del Festival di Cannes, ieri sera ad aprire le danze è stato il film Coupez!. Il red carpet inaugurale non poteva che essere invaso dalle star, da Julianne Moore a Eva Longoria, anche se a spopolare in fatto di eleganza sono state le italiane, da Bebe Vio a Jasmine Trinca.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 75esima edizione del Festival di Cannes, l'evento cinematografico della Costa Azzurra che dal 17 al 28 maggio vedrà diversi film presentati in anteprima mondiale. Al di là delle prime, la cittadina francese sarà invasa fa party, proiezioni e feste di ogni tipo e non sorprende che le star facciano a gara per conquistare l'attenzione dei media. Ieri sera, ad esempio, ad aprire le danze è stata la premiere del film Coupez! e, come da tradizione, il red carpet inaugurale si è trasformato in una vera e propria passerella. Tacchi a spillo, paillettes, trasparenze e gioielli preziosi: le celebrities hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, sfidandosi a colpi di look sensuali e glamour. Chi si è aggiudicato il titolo di più elegante della serata? Le italiane, da Jasmine Trinca a Valeria Golino, fino ad arrivare a Bebe Vio.

Da Bebe Vio a Valeria Golino, chi ha firmato gli abiti delle italiane

Il Festival di Cannes 2022 si è aperto con la prima del film Coupez! e il red carpet che ha preceduto la proiezione non poteva che essere invaso da star provenienti da ogni parte del mondo. A spopolare in fatto di eleganza e di stile sono state le italiane, da Margherita Buy, apparsa super chic in un lungo abito total black con trasparenze e balze di Armani Privé, a Valeria Golino, trasformatasi in una vera e propria dea con una creazione di Christian Dior in blu pavone.

Margherita Buy in Armani Privé

Ha decorato la scollatura profonda e generosa con un collier di pietre in tinta firmato Pomellato e ha completato il tutto con una clutch scintillante e coordinata. Jasmine Trinca ha optato per un total white di Prada e ha aggiunto un tocco fashion portando una giacca over dal taglio classico poggiata sulle spalle. Come non fare riferimento a Bebe Vio? La campionessa ha incantato tutti col suo sorriso e con il suo outfit da guerriera glamour realizzato su misura per lei da Dior.

Bérénice Bejo in Valentino

Festival di Cannes 2022: Julianne Moore ed Eva Longoria in total black

Su un red carpet atteso come quello della serata inaugurale del Festival di Cannes 2022 non potevano mancare le star internazionali. La protagonista del film Coupez!, Bérénice Bejo, ha incantato il pubblico in total pink, ha infatti indossato una splendida in una jumpsuit fucsia tempestata di paillettes di Valentino. A sfilare sul tappeto rosso della Croisette c'era anche Julianne Moore, che ha sfidato la collega hollywoodiana Eva Longoria a colpi di total black.

Julianne Moore in Bottega Veneta

La prima ha indossato un lungo abito di raso dalla scollatura profonda di Bottega Veneta (impreziosito da preziosi gioielli con diamanti e smeraldi di Bvlgari), mentre la seconda ha messo in mostra la sua innata sensualità con un vestito sottoveste dalle trasparenze audaci di Alberta Ferretti, lo ha abbinato a una collana chocker in pieno stile anni '90. Insomma, a giudicare dall'inaugurazione, a Cannes se ne vedranno davvero di tutti i colori: chi sarà la più stilosa dell'intera manifestazione?