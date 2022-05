Bebe Vio conquista il Festival di Cannes col suo sorriso: è una guerriera moderna con l’abito-armatura Bebe Vio ha preso parte alla serata inaugurale del Festival di Cannes 2022 ed è riuscita a conquistare tutti col suo sorriso. Ha sfilato sul red carpet della prima del film Coupez!: col suo abito-armatura si è trasformata in una vera e propria guerriera.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è partita la 75esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi dell'anno più attesi nel mondo del cinema che dal 17 al 28 maggio vedrà diversi film presentati in anteprima mondiale. Ieri, in occasione dell'inaugurazione della manifestazione, si è tenuta la prima del film Coupez! e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso da star provenienti da ogni parte del mondo. Eva Longoria con l'abito trasparente, Valeria Golino con la maxi scollatura, Julianne Moore con diamanti e smeraldi al collo: sono state moltissime le celebrities che hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. Tra le più glamour c'era anche Bebe Vio che, oltre a conquistare tutti col suo sorriso smagliante, ha anche spopolato in fatto di glamour con un abito-armatura che l'ha resa una vera e propria guerriera moderna.

Il look di Bebe Vio al Festival di Cannes

Bebe Vio non ha avuto paura di "sfidare" le star internazionali a colpi di stile durante la serata inaugurale del Festival di Cannes e il risultato è stato fenomenale. Complice il rapporto di profonda amicizia che la lega alla stilista Maria Grazia Chiuri, si è affidata ancora una volta all'eleganza di Dior per questo atteso evento mondano. Sul red carpet ha infatti sfilato con indosso un abito-armatura, un modello che ricorda vagamente le divise della sua amata scherma con gonna e maniche di pizzo e top a rete. Ha lasciato le protesi delle braccia in vista e non ha rinunciato ai tacchi, sfoggiando un paio di stivaletti stringati bianchi e scintillanti.

Bebe Vio in Dior

Bebe Vio, capelli platino ed ear cuff sul red carpet

Per completare l'outfit da guerriera glamour Bebe Vio non ha rinunciato a un tocco scintillante. Ha sfoggiato dei gioielli di diamanti firmati Damiani, per la precisione un paio di orecchini ear cuff su entrambe le orecchie, così da illuminare il viso. Un velo di rossetto rosso sulla bocca, linea di eye-liner e rimmel sugli occhi, capelli color platino tirati all'indietro: la campionessa paralimpica non ha nulla da invidiare alle dive internazionali. È riuscita a conquistare tutti col suo sorriso smagliante, con la sua positività travolgente, con la gioia che emana da tutti i pori: nonostante la vita l'abbia messa di fronte a sfide durissime fin da piccola, non ha perso l'entusiasmo ed è proprio questo il dettaglio che la rende ancora più meravigliosa.p

Bebe Vio con gli orecchini Damiani