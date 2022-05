Eva Longoria con body trasparente maxi spacco: a Cannes è regina di sensualità Ieri sera a Cannes si è tenuta la Chopard Loves Cinema Gala Dinner e tra gli ospiti speciali c’era anche Eva Longoria. L’attrice ha incantato tutti con la sua innata sensualità, sfilando in total black con audaci trasparenze e maxi spacco.

A cura di Valeria Paglionico

Grazie alla 75esima edizione del Festival di Cannes la cittadina francese è stata presa d'assalto da appassionati di cinema, attori hollywoodiani e star internazionali. Ogni sera si tengono prime, mostre, eventi a tema, serate di gala e le celebrities colgono sempre l'occasione per sfidarsi a colpi di stile. Ieri, ad esempio, è stata organizzata la Chopard Loves Cinema Gala Dinner e a catalizzare l'attenzione dei media è stata Eva Longoria, che ha letteralmente spopolato con la sua sensualità. Se da un lato Bella Hadid ha puntato tutto sull'originalità con un abito black&white in stile Pierrot, l'attrice ha preferito mettere in risalto la sua innata femminilità tra trasparenze audaci e maxi spacco: ecco chi ha firmato il suo provocante look total black.

Il look lingerie di Eva Longoria

Chi ha detto che la lingerie può essere indossata solo in camera da letto? I tempi sono cambiati e i capi intimi sono diventati iper glamour. A dimostrarlo nelle ultime ore è stata Eva Longoria, che ha preso parte alla cena di gala di Chopard in una versione davvero audace. È apparsa gotica e sensuale in total black, con indosso una gonna di raso a vita alta col maxi spacco laterale e un body di pizzo trasparente, un modello con le spalline sottilissime e la scollatura profonda che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col tacco a spillo e dei gioielli di diamanti e smeraldi di Chopard. Il dettaglio bon-ton del look? L'acconciatura: un raccolto tiratissimo portato con la fila centrale.

Eva Longoria in Pinko

Tutti i look di Eva Longoria a Cannes

Questa non è la prima volta di Eva Longoria alla 75esima edizione del Festival di Cannes, già nei giorni scorsi aveva calcato l'ambito red carpet in occasione di alcune première di film in gara. Il dettaglio che ha accomunato ogni sua "sfilata"? I look scelti hanno sempre messo in risalto l'innata sensualità. Ha debuttato in nero con un sinuoso abito trasparente abbinato a un choker anni '90, mentre il giorno successivo ha brillato con un tubino tempestato di micro specchi. Nelle ultime ore è tornata al total black, trasformando un body intimo in un capo glamour e chic. In quante prenderanno ispirazione dalla sua idea di stile per le loro prossime serate di gala? Il risultato iper femminile è assicurato.