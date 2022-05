Eva Longoria diva glamour al Festival di Cannes: brilla con l’abito argentato a effetto specchio Eva Longoria ha preso parte a Cannes alla proiezione di “Top Gun: Maverick”: ha sfilato sul red carpet con un luminoso abito specchiato.

A cura di Giusy Dente

Eva Longoria in Cristina Ottaviano

Eva Longoria è tra le grandi protagoniste del 75esimo Festival di Cannes. L'evento è in corso al Palais des Festivals e andrà avanti fino al prossimo 28 maggio, con diverse attesissime anteprime cinematografiche. L'attrice ha preso parte ieri alla serata inaugurale della kermesse, che si è configurata come una vera e propria gara a colpi di stile. Poi nella seconda giornata l'attrice è tornata sotto gli occhi dei fotografi, in occasione della premiere del film Top Gun: Maverick, con Tom Cruise. Erano presenti sul red carpet, tra gli altri, anche Elle Fanning, Viola Davis, Aishwarya Rai e Adriana Lima (che ha sfilato col pancione in vista).

Eva Longoria cambia stile a Cannes

Durante la cerimonia inaugurale della kermesse hanno avuto la meglio gli intramontabili look eleganti e scintillanti, con alcuni tocchi più audaci. Proprio Eva Longoria, per esempio, ha puntato sulle trasparenze: ha osato con un sensuale abito sottoveste ricamato di Alberta Ferretti, un modello della collezione Autunno/Inverno 2022, con scollatura generosa e balze a cascata.

Eva Longoria in Cristina Ottaviano

Il dettaglio che ha attirato l'attenzione è stato però il choker di Chopard, collana in perfetto stile anni '90. Nella seconda giornata l'attrice è tornata sotto gli occhi dei fotografi, ma ha incantato il red carpet con un abito molto diverso per l'anteprima del film Top Gun: Maverick, con Tom Cruise.

Eva Longoria in Cristina Ottaviano

L'attrice 47enne ha scelto uno scintillante abito argentato effetto specchio di Martina Ottaviano, con spalle completamente scoperte e audace spacco sul retro. Lo ha abbinato a sandali platform dal tacco vertiginoso e ha completato il look con dei pendenti in argento, messi ancora di più in risalto dai capelli acconciati in una coda di cavallo alta. Decisamente glamour, Eva Longoria stavolta era tutt'altro che in veste di casalinga disperata.