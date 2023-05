Natalie Portman a Cannes con un abito anni ’50: la storia del Junon Dress fatto di petali Natalie Portman ha incantato sul red carpet della premiere del film “May December” con un abito principesco, uno dei più iconici firmati Dior.

Natalie Portman in Dior

Grande successo al Festival di Cannes 2023 per May December. Il nuovo film di Todd Haynes con Natalie Portman, Julianne Moore, Cory Michael Smith e Charles Melton si è guadagnato una standing ovation di 6 minuti alla première, a cui ha fatto seguito la consueta conferenza stampa del cast al completo. Sul red carpet serale, l'attrice premio Oscar Natalie Portman ha stregato i presenti con la sua eleganza. Per l'occasione ha indossato un abito prezioso ripescato dagli archivi di una delle più importanti Maison francesi.

Natalie Portman sfila a Cannes 2023

Natalie Portman ha debuttato sul red carpet di Cannes 2023 in occasione della premiere di The Zone of Interest, in qualità di ospite. Ha sfilato sul tappeto rosso nella quarta serata della kermesse indossando una scintillante creazione firmata Dior, un abito strapless degradé tempestato di paillettes. Per la sua seconda apparizione ha puntato nuovamente sulla Maison francese, un brand con cui ha un legame di vecchia data. È testimonial della Casa di moda, di cui veste sempre le creazioni nelle occasioni speciali.

Natalie Portman in Dior, sandali Jimmy Choo

Per la serata dedicata a May December, in cui veste il ruolo della protagonista, ha sfoggiato un abito principesco bianco, impreziosito con paillettes scintillanti sia sul corpetto strapless he sulla gonna. Quest'ultima è strutturata come fosse la corolla di un fiore, con applicazioni nei toni dell'azzurro e del blu sulle balze che sembrano petali. Ha completato il sublime outfit con gioielli Chopard e sandali Jimmy Choo (modello Max).

Natalie Portman in Dior, sandali Jimmy Choo

La gonna di Natalie Portman sembra la corolla di un fiore

L'attrice ha catturato l'attenzione sfilando sul red carpet con un abito da sogno. Si tratta di una creazione di Dior della collezione Haute Couture Autunno-Inverno del 1949 che Maria Grazia Chiuri ha ricreato appositamente per lei. Il modello è stato chiamato Junon (Giunone, corrispondente alla dea greca Hera), realizzato assieme al simile modello Venere. Quest'ultimo, in un delicato grigio settecentesco satinato, era impreziosito con perline e ricami iridescenti. Il Junon Dress era invece caratterizzato da una gonna di petali bianchi con orli blu tempestati di applicazioni scintillanti con ricamo Rebé: l'effetto era ricreare le piume di pavone, l'uccello associato alla Regina dell'Olimpo, con cui la dea è sempre raffigurata.