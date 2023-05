Natalie Portman brilla a Cannes 2023: l’abito degradé sembra un cielo stellato Natalie Portman ha sfilato sul red carpet della quarta giornata di Cannes con un elegante e scintillante abito sfumato.

A cura di Giusy Dente

Natalie Portman in Dior

Jonathan Glazer torna in concorso a Cannes con The Zone of Interest, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Martin Amis. Il film racconta il sereno e felice quadretto familiare di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz tanto premuroso con la moglie e figli, quanto spietato nel portare avanti il progetto di sterminio degli ebrei. Il regista britannico era presente alla premiere, che ha portato sul red carpet della kermesse diversi ospiti tra cui Carla Bruni e Natalie Portman. Mentre la modella ha stupito con un minidress, l'attrice ha puntato su uno scintillante abito lungo.

Natalie Portman brilla a Cannes

Natalie Portman che indossa Dior non è una novità. Da diversi anni l'attrice si affida alla Maison (di cui è testimonial e volto ufficiale) nelle grandi occasioni. Nel 2020 agli Oscar aveva puntato su un abito nero con ricami dorati e cappa, la scorsa estate alla prima del film Thor: Love and Thunder la protagonista aveva invece stupito con un look rosso fuoco, con tanto di corona di rose tra i capelli, come una moderna Frida Khalo.

Natalie Portman in Dior

Stavolta la 41enne ha scelto una creazione elegantissima, perfetta per brillare sul red carpet come una stella. Natalie Portman ha indossato un abito di una passata collezione della Maison. Si tratta, infatti, di un capo dell'Autunno 2017, che ha già conquistato i cuori di diverse celebrities. Lo hanno sfoggiato prima Julia Michaels agli MTV VMA del 2017 e poi Angelababy nel 2018, quando è stata presentata la statua di cera a sua immagine e somiglianza da Madame Tussauds.

Natalie Portman con gioielli Chopard

A differenza del modello originale, quello dell'attrice è senza spalline e con una cintura sottile in vita. L'effetto degradé che dal blu scuro passa al celeste fino all'argento lo fa sembrare un cielo puntellato di stelle, grazie ai dettagli scintillanti applicati sia sul corpetto che sulla gonna, delle paillettes usate come punti luce. Natalie Portman ha reso ancora più prezioso il look aggiungendo i gioielli firmati Chopard. Una vera stella del red carpet.