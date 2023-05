Heidi Klum infiamma Cannes con la scollatura “al contrario” e l’abito dalle ali gialle Heidi Klum ha incantato il pubblico di Cannes con uno spettacolare abito “alato” con maxi scollatura.

A cura di Giusy Dente

Heidi Klum a Cannes 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 24 maggio a Cannes è stato il momento di La Passion De Dodin Bouffant, film di Trần Anh Hùng con Juliette Binoche e Benoît Magimel. Il film (in concorso al Festival) è stato proiettato in presenza del cast e di svariati ospiti (tra cui Cecilia Rodriguez, Winnie Harlow, Jasmine Tookes, Valentina Sampaio, Elsa Hosk). Sul red carpet ha sfilato per l'occasione anche la modella e giudice di America's Got Talent Heidi Klum, radiosa in un abito giallo sgargiante.

Heidi Klum diva del red carpet

Heidi Klum sa sempre come stupire sul red carpet. La modella è ospite fissa alle serate di gala e agli eventi più glamour. Il suo è uno dei nomi di spicco del settore fashion, legato soprattutto a Victoria's Secret: è stato un Angelo sulle passerelle del brand per ben 13 anni. Ha sviluppato la sua carriera anche nel mondo della tv: al momento è nel cast di America's Got Talent in qualità di giudice. Il suo è uno stile sexy e colorato, molto glamour, ma sa attirare l'attenzione anche con ironia.

Heidi Klum in Zuhair Murad

Ad Halloween 2022, per esempio, ha organizzato un party e si è travestita da verme gigante! Di recente l'abbiamo vista ai Golden Globe 2023 con un abito di piume e paillettes, agli iHeartRadio Music Awards con uno scintillante vestito con dettaglio cut out e maxi spacco tempestato di cristalli. Per l'anteprima de La Sirenetta si è trasformata in una farfalla. Conquistata dall'effetto "alato" lo ha scelto anche per il Festival di Cannes 2023.

Heidi Klum indossa gioielli Boucheron

Heidi Klum con l'abito-farfalla a Cannes

Per il look di Cannes 2023, Heidi Klum si è affidata come sempre agli stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn, gli stessi che curano anche i look di Jennifer Lopez. Stavolta la modella è apparsa più radiosa che mai, con un luminoso un abito giallo di Zuhair Murad con strisce di tessuto che creavano ritagli lungo i fianchi e sul petto, rivelando l'under boob.

Heidi Klum in Zuhair Murad

L'abito presentava anche un maxi spacco e dettagli scintillanti sulle spalle. Originali anche le maniche, lunghissime fino a toccare il pavimento: difatti si è divertita a incantare il pubblico sollevando le braccia e muovendo il "velo" come fossero ali di farfalla. La modella ha completato il look con sandali minimal aperti sulla punta e con fascia trasparente sul piede.