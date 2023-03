Heidi Klum glamour sul red carpet, brilla vestita di cristalli con spacco e cut-out sul seno Look mono cromatico super glam per Heidi Klum che ha sfilato sul red carpet degli iHeartRadio Music Awards come una diva, vestita di cristalli blu scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Heidi Klum in Julien MacDonald

Come ogni anno, gli iHeartRadio Music Awards hanno attirato al Dolby Theatre di Los Angeles decine di celebrities. L'evento, organizzata dalla radio statunitense iHeartRadio, celebra i principali protagonisti della scena musicale. La serata, condotta da Lenny Kravitz, era affollata di cantanti, giunti sul posto per ritirare i premi a loro assegnati. Ma hanno sfilato sul red carpet tantissimi altri volti noti del mondo dello spettacolo. Tra trasparenze e cut-out, i nude look sono stati quelli più gettonati. Heidi Klum si è imposta con la sua sensualità e ha incantato con uno scintillante look total blu. Ha partecipato all'evento da sola, senza il marito, il musicista 33enne Tom Kaulitz.

Heidi Klum in Julien Macdonald

Chi ha vinto gli iHeartRadio Music Awards

Come era prevedibile, la serata degli iHeartRadio Music Awards è stata dominata da Taylor Swift. La cantante, attualmente in tour dopo ben 5 anni lontana dal palcoscenico, ha ricevuto il prestigioso Innovator Award e il riconoscimento per la Song of the Year, grazie al brano Anti-Hero. Grandi soddisfazioni anche per Harry Styles, che ha portato a casa ben tre premi (tra cui Artista dell'Anno): anche se la star è sulla bocca di tutti più per il flirt con Emily Ratajkowski! Ha sfilato sul red carpet anche Heidi Klum: la modella, attualmente giudice di giudice di America's Got Talent, è stata ospite della serata con un look monocromatico super glam.

Heidi Klum in Julien Macdonald

Chi ha firmato il look di Heidi Klum

La 49enne ha uno stile sexy e femminile: le gambe in primo piano sono un must dei suoi outfit da diva. Sul red carpet dell'evento ha seguito il trend del momento, lo stesso che si è imposto anche al party degli Oscar 2023: i nude look sono i più amati dalle celebrities in queste occasioni. La modella si è affidata a una famosa coppia di fashion stylist, noti tra le celebrities: Mariel Haenn e Rob Zangardi sono gli stessi che da tempo curano l'immagine di Jennifer Lopez.

in foto: abito Julien Macdonald

Heidi Klum ha scelto una creazione di Julien Macdonald con maxi spacco: il vestito con monospalla rinforzata presenta dettaglio cut-out asimmetrico sul décolleté ed è interamente tempestato di cristalli all over sia sul corpetto che sulla gonna. L'abito fa parte della collezione Julien X Gabriela 2023.

Heidi Klum in Julien Macdonald

Heidi Klum ha curato l'outfit nei minimi particolari, abbinando l'abito a un paio di sandali con plateau e tacco alto nella stessa tonalità di colore. Impossibile non notare l'anello di diamanti con grosso zaffiro centrale e i maxi orecchini ai lobi, nella stessa tonalità del vestito. Stessa palette cromatica anche per i dettagli beauty, con smokey eye azzurro e unghie squadrate extra long blu scuro. La modella ha acconciato i capelli biondi scegliendo l'effetto baganto, con la chioma tirata leggermente indietro.