Taylor Swift torna in tour dopo 5 anni: brilla con preziosi abiti gioiello, tra cristalli e ricami Dopo 5 anni, Taylor Swift è tornata in tour. Per i look dei concerti si è affidata a una Maison che ha disegnato per lei tre preziose creazioni scintillanti.

Taylor Swift in custom Roberto Cavalli Couture

Taylor Swift ha scelto di fare le cose in grande e di regalare ai suoi fan un tour davvero spettacolare. La cantante ha dato il via alla sua nuova serie di concerti, dopo ben cinque anni di assenza. La cantautrice statunitense per il debutto dell'Eras Tour ha scelto lo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, un appuntamento attesissimo che non ha deluso le aspettative degli 80 mila presenti. La pop star non si è risparmiata nelle oltre 3 ore di show, in cui si è cimentata con tutta la sua discografia, stupendo con diversi cambi d'abito uno più scintillante dell'altro.

Chi ha firmato i look di Taylor Swift per l'Eras Tour

Per le tappe dell'Eras Tour Taylor Swift si è affidata a una Maison che con la musica ha un rapporto consolidato di lunga data: Roberto Cavalli. L'attuale direttore creativo del brand, Fausto Puglisi, ama le contaminazioni tra il mondo della moda e quello della musica. Anzi, ha affermato di trarre molta ispirazione da quest'ultima.

Taylor Swift in custom Roberto Cavalli Couture

I tre abiti scintillanti di Taylor Swift

Non è la prima volta che Roberto Cavalli, la Maison guidata da Fausto Puglisi, collabora con Taylor Swift. Il brand aveva già firmato il look sfoggiato dalla cantante ai Grammy Awards, lo scorso febbraio: look blu navy composto da gonna lunga con strascico e top a maniche lunghe tempestati di brillantini. Per l'Eras Tour, la Casa di moda ha disegnato una capsule collection fatta di preziosi e scintillanti abiti gioiello.

Sono tre le creazioni firmate da Fausto Puglisi, realizzate appositamente per la cantante. Sul palco Taylor Swift ha sfoggiato un mini abito custom Roberto Cavalli Couture con frange dorate: il mini dress è composto da un bustier aderente con spalline larghe, ricamato con balze di frange briolette che formano file orizzontali a zig zag su tutto il corpo. Lo ha abbinato a un paio di scintillanti cuissard di cristalli.

Taylor Swift in custom Roberto Cavalli Couture

Il secondo capo è una tuta personalizzata asimmetrica con serpente ricamato: la catsuit è impreziosita da un motivo serpente tridimensionale fatto di cristalli rossi ricamati su sfondo nero. Stavolta le calzature sono un paio di anfibi coordinati, con lo stesso ricamo.

Il terzo look di Taylor Swift firmato Roberto Cavalli è un completo composto da top e minigonna nei toni del fucsia, impreziositi da un ricamo romboidale in cristalli Swarovski. La realizzazione dei capi ha richiesto più di 170 ore di meticoloso lavoro artigianale, fatto da sarte e ricamatrici di esperienza.