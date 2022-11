Mahmood con la collana-mosaico: quanto costa il prezioso gioiello di cristalli Mahmood ama i dettagli scintillanti: ecco quanto costa la preziosa collana scultura in cristalli Swarovski sfoggiata dal cantante.

A cura di Giusy Dente

Ph. Lee Wei Swee

Cantante, ma anche icona di stile. Mahmood si è imposto all'attenzione del pubblico non solo per le sue doti canore, ma anche per uno stile tutto suo che gli ha permesso di diventare un punto di riferimento anche nel settore moda. Burberry lo ha voluto in passerella, dove ha sfilato con i pantaloni-corsetto a vita altissima, slacciati. Il cantante ha uno stile genderless che va oltre etichette e stereotipi: ha ridefinito il concetto di moda maschile sul concetto di fluidità, oltre le gabbie e le costrizioni imposte. I suoi outfit agli eventi speciali sono sempre originali: basti pensare alla gonna indossata durante la finale di Sanremo. Ma anche nella vita di tutti i giorni non si smentisce: basti pensare agli slip coi laccetti laterali sfoggiati questa estate al mare, oppure all'audace crop top con l'ombelico scoperto.

Mahmood coperto di cristalli

La rivista CAP 74024 ha dedicato la cover di dicembre a Mahmood. Il cantante è stato fotografato da Lee Wei Swee, che ha puntato tutto su scatti glamour che mettono in luce il lato più fashion dell'artista. Mahmood brilla con gioielli preziosi firmati Swarovski. Della Maison sono sia gli esuberanti mini occhiali con la montatura scintillante che la vistosa collana che gli avvolge il collo come fosse un serpente.

Il gioiello è tempestato di cristalli disposti a mosaico tutt'intorno al collo, con una punta più lunga centrale che ricade sulla scollatura, a mo' di scultura. La voluminosa collana è lavorata interamente con cristalli trasparenti, tutti di tagli e dimensioni diversi. Fa parte della famiglia Mesmera ed è firmata dal direttore creativo Giovanna Engelbert per la Collection I. Mahmood la sfoggia a petto nudo, mettendone in evidenza tutta la luce e il bagliore naturale. Sul sito ufficiale costa 700 euro. Il cantante è sempre audace ed eclettico, ha sdoganato anche i cristalli rendendoli un accessorio genderless.