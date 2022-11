Mahmood scintillante in copertina: è un divo con occhiali e gioielli tempestati di cristalli Mahmood ha conquistato la copertina della rivista CAP 74024, mettendo in mostra il suo animo glamour. L’accessorio che ha sfoggiato in tutti gli scatti dello shooting? I gioielli scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood posa per CAP 74024

Mahmood non è più solo uno dei cantanti più talentuosi e apprezzati del nostro paese, è anche un'indiscussa icona fashion capace di influenzare le tendenze del momento. Non lascia mai nulla al caso in fatto di stile, cura i suoi look nei minimi dettagli e si distingue sempre per originalità, tanto da essere diventato il simbolo della moda libera e genderless. Non sorprende, dunque, che abbia conquistato la copertina di una rivista fashion, CAP 74024, che l'ha trasformato nella sua prima "musa": ecco cosa ha indossato il cantante per l'esclusivo servizio fotografico.

Gli occhiali di cristalli di Mahmood

Mahmood è la prima musa di CAP 74024, la rivista che gli ha dedicato la cover di dicembre. A fotografarlo è stato Lee Wei Swee, che ha saputo rivelare il suo lato più fashion e "luminoso" con un servizio fotografico all'insegna del glamour. Sotto la direzione dello stylist Christian Stemmler il cantante ha sfoggiato diversi look sofisticati e cool ma ad accomunarli c'è sempre un dettaglio decisamente appariscente: dei gioielli tempestati di cristalli firmati Swarovski. Sulla copertina, ad esempio, Mahmood è stato immortalato in primo piano con camicia e giacca che si intravedono appena e degli esuberanti mini occhiali con la montatura scintillante.

Mahmood, i gioielli scintillanti diventano genderless

Negli altri scatti dello shooting ha spaziato tra completi di pelle in stile Matrix, jeans strappati abbinati a top trasparenti effetto nude, cappotti portati solo con slip coordinati e maxi cuissardes di vernice. Insomma, ancora una volta Mahmood ha dimostrato di essere particolarmente eclettico in fatto di stile e soprattutto di non aver paura di osare. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? La maxi collana di cristalli indossata a petto nudo. Il cantante riuscirà a trasformare i gioielli scintillanti in un accessorio genderless così come ha fatto con i crop top?