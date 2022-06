Mahmood in costume dà il via alla sua estate: lancia lo slip da uomo con i laccetti laterali Mahmood si è concesso una giornata al mare e ne ha approfittato per lasciarsi immortalare in costume con i muscoli in vista. Ha lanciato anche un nuovo trend all’insegna del genderless: lo slip da uomo con i laccetti laterali.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood ha dimostrato più volte di essere un'indiscussa icona di stile oltre che un talentuoso cantante. Sul palco del suo ultimo tour si è distinto per originalità grazie a una serie di look griffati e glamour, dalgilet tartaruga alla gonna abbinata al passamontagna. Ora, dopo aver fatto scalpore col crop top maschile indossato poco prima della tappa milanese, ha lanciato una nuova moda all'insegna del genderless. Ha approfittato della fine dei concerti e del caldo per concedersi una giornata al mare ma la cosa particolare è che ha sfoggiato un costume tutt'altro che tradizionale: ha i laccetti laterali proprio come i modelli convenzionalmente femminili.

Lo slip con i laccetti è anche maschile

Anche Mahmood si è concesso qualche giornata di relax al termine di un lungo e fortunato anno lavorativo. Si è lasciato immortalare sullo sfondo di un meraviglioso panorama balneare con un telo mare sulla testa, una sigaretta tra le labbra e indosso solo un costume rosso fuoco che ha lasciato i muscoli e gli addominali in visto. La particolarità che forse solo in pochi hanno notato? Il cantate ha puntato tutto su uno slip chiuso da dei laccetti laterali, proprio come i modelli che di solito fanno parte delle collezioni di bikini per donne. Ancora una volta, dunque, Mahmood ha dimostrato di essere il portavoce di una generazione libera, che non vuole sentirsi ingabbiata tra stereotipi, tabù e convenzioni. Il suo costume genderless riuscirà a spopolare durante l'estate 2022?

Mahmood da bambino col costume rosso

Mahmood in costume ieri e oggi

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, Mahmood non aveva alcuna intenzione di lanciare un trend fashion, voleva semplicemente giocare con una foto del passato. Nella didascalia ha infatti scritto "Never changend", ovvero "Nulla è cambiato", facendo riferimento a uno scatto dell'infanzia inserito nell'album balneare postato su Instagram. Quest'ultimo risale al 1998 e lo mostra da bambino con indosso un costume rosso molto simile a quello sfoggiato nelle ultime ore. Certo, da allora è cresciuto moltissimo, ma è chiaro che non ha perso la bellezza che da sempre lo contraddistingue. All'epoca avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe diventato uno dei cantanti più famosi del nostro paese?