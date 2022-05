Mahmood con passamontagna e gonna: perché al concerto di Londra si è esibito col volto coperto Mahmood è alle prese col suo Ghettolimpo Tour, ieri si è esibito a Londra e ha lasciato tutti senza fiato col suo look originale e genderless. Ha infatti indossato un completo con gonna longuette e passamontagna, esibendosi a volti coperto.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo (quest'anno in coppia con Blanco col brano Brividi), ha dato il via al Ghettolimpo Tour. Presto tornerà inoltre a esibirsi in tv in occasione dell'Eurovision 2022 ma i fan fedelissimi sanno bene che è possibile ammirarlo sui più importanti palchi europei, dall'Alcatraz di Milano al Bataclan di Parigi, dove ha sorpreso tutti con un originale gilet tartaruga. Ieri è stato il turno di Londra, dove ancora una volta ha lasciato il pubblico senza parole con un look non convenzionale e soprattutto genderless.

Il look total white di Mahmood

Continua il Ghettolimpo Tour di Mahmood, ieri ha tenuto il suo ennesimo concerto a Londra, per la precisione nel quartiere Shepherd's Bush, incantando tutti con talento e innato fascino. Come da tradizione, ha curato nei minimi dettagli il look da palcoscenico, apparendo glamour e originale in total white. Il cantante ha indossato un singolare completo bianco dall'animo genderless, con una gonna longuette con i tasconi laterali e una zip frontale e un top "seconda pelle" con le maniche lunghe. Ad aver attirato le attenzione non sono state però né la gonna, né i muscoli scolpiti, quanto piuttosto il passamontagna con cui ha coperto integralmente il viso.

Mahmood con il volto coperto sul palco

Mahmood segue la mania del passamontagna

La maglietta bianca di Mahmood aveva un copricapo incorporato ed è stata arricchita con una sorta di bavaglio che ha lasciato scoperti solo gli occhi e le zone laterali della mandibola. Se non fosse stato per gli iconici balletti e l'inconfondibile balletto, sarebbe stato impossibile riconoscere il cantante al primo sguardo. Perché si è esibito a volto coperto? Oltre al fatto che ormai il passamontagna è l'accessorio più amato dalle star (prima tra tutte Kim Kardashian), probabilmente il cantante ha voluto creare una sorta di "barriera" tra lui e il mondo, dimostrando che nell'età moderna è quasi impossibile mantenere l'anonimato. La cosa certa è che Mahmood ha dato ancora una volta prova di essere un'icona di stile contemporanea, genderless e sempre sul pezzo.