Madonna col passamontagna di pizzo: provoca con volto coperto, tuta sportiva oversize e tacchi L’ultima provocazione di Madonna? Sui social si è lasciata immortalare “in incognito” con il volto coperto con un passamontagna di pizzo. Ha inoltre completato il look con un abbinamento insolito: tuta sportiva oversize e tacchi.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna potrà pure aver raggiunto i 63 anni ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere la regina delle provocazioni. Sui social è più attiva che mai e non di rado lascia i fan senza parole tra look audaci, sfide alla censura e abbinamenti sopra le righe. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, lasciandosi immortalare in tuta ma con i tacchi e soprattutto con il volto coperto, così da apparire quasi irriconoscibile. Ha seguito il trend più amato dalle celebrities, quello del passamontagna, scegliendo un modello iper sensuale in pizzo total black: ecco chi ha firmato l'outfit originale della popstar che ha fatto la storia della musica.

Chi ha firmato la tuta di Madonna

Ieri sera Madonna ha assistito a un incontro di boxe a Brooklyn in compagnia di alcuni amici e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di originalità. Si è lasciata immortalare in una versione super glamour con indosso una tuta over total black. Si tratta di un modello all'ultima moda, fa parte della collezione esclusiva nata dalla collaborazione tra Balenciaga e Adidas ed è caratterizzata dall'iconico "fiore" del brand sportivo arricchito dal logo della Maison. Il dettaglio di stile che non è passato inosservato? Ha abbinato la tuta a un paio di sandali con zeppa e tacco, trasformandola così in un capo cool con cui andare agli eventi mondani.

Madonna con la tuta e i tacchi

Perché Madonna si è coperta il viso

A fare la differenza nel look di Madonna è stato un accessorio sopra le righe ma allo stesso tempo must: il passamontagna, declinato in una sensuale versione in pizzo total black. Non è stata la prima star ad aver coperto il viso in pubblico, ad "aprire le danze" è stata Kim Kardashian nel 2021 quando si è presentata "in incognito" al Met Gala. Il motivo per cui ha lasciato scoperti solo occhi e bocca? Al di là del fatto che il capo è ormai un cult, le ha permesso anche di apparire irriconoscibile, cosa che per una celebrità del suo calibro è decisamente insolito. Insomma, l'anonimato è il dettaglio che le star agognano più di ogni altra cosa e Madonna è solo l'ultima ad aver seguito la mania.