Emily Ratajkowski cambia stile: alle sfilate di Parigi indossa la tuta oversize Emily Ratajkowski era tra gli ospiti della sfilata di Balenciaga che si è tenuta la scorsa domenica alla Paris Fashion Week. Per lei niente tubini o abiti da sera, ha cambiato stile in modo drastico indossando una tuta oversize griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023 ma si parla ancora degli show spettacolari andati in scena negli ultimi giorni, da quello di Dior a quello di Valentino. Tra le sfilate più attese c'era anche quella di Balenciaga, Maison che ha fatto sfilare i suoi modelli su una passerella ricoperta di fango. Al di là di Kanye West che ha aperto lo show come un vero e proprio top model, il front-row è stato invaso dalle celebrities. Chiara Ferragni, Khloe Kardashian, Naomi Campbell, Kylie Jenner, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Emily Ratajkowski che per l'occasione ha cambiato stile in modo drastico.

Emily Ratajkowski in versione comoda e casual

Siamo sempre stati abituati a vedere le star in versione glamour e originale alle sfilate internazionali, tanto che nel front-row vanno in scena vere e proprie sfide di stile, ma da qualche tempo a questa parte pare che le cose stiano cambiando. A dimostrarlo è stata Emily Ratajkowski, che allo show di Balenciaga si è lasciata immortalare in una versione inedita. Sebbene di solito agli eventi di gala punti sempre su sensuali abiti da sera fatti di maxi scollature e di trasparenze audaci, questa volta ha optato per un look davvero comodo e casual. Ha infatti indossato uno dei capi iconici della Maison: la tuta oversize della collezione firmata "a quattro mani" con il brand Adidas.

Emily Ratajkowski in Balenciaga

Chi ha firmato la tuta di Emily Ratajkowski

La tuta di Emily Ratajkowski fa parte della collezione di Adidas X Balenciaga lanciata per la stagione Resort 2023. Sebbene non sia ancora in vendita sul sito ufficiale della Maison, è già iconica, basti pensare al fatto che prima della modella era già stata indossata da Madonna. Si tratta del classico modello acetato con pantaloni e giacca coordinate in total black, declinato in una versione extra oversize: ha le tre righe laterali bianche e il fiore Adidas sul petto ma sotto a quest'ultimo è stato stampato il logo Balenciaga. Quante saranno le star che a partire da questo momento seguiranno l'esempio di Emily e vestiranno "comode" alle sfilate?