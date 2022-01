Jennifer Lopez indossa la tuta con i tacchi: è il nuovo must dell’inverno? La nuova mania da seguire lanciata da Jennifer Lopez? Quella di abbinare una comoda tuta a un paio di tacchi alti: ecco i dettagli del look sfoggiato dalla popstar da imitare assolutamente durante l’inverno.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez non è solo una delle attrici e delle popstar più amate al mondo, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile capace di lanciare mode e trend con un solo scatto postato sui social. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, proponendo un originale abbinamento da imitare durante l'inverno. Dimenticate i minidress e gli abiti da sera, ora i tacchi vanno portati con delle comode tute, così da mixare glamour e comodità. In quante prenderanno ispirazione dalla Lopez durante le loro prossime uscite?

I look urban e glamour di J.Lo

L'avevamo lasciata in versione rock con bikini e giacca di pelle alla vigilia del lancio del film Marry Me e oggi ritroviamo J.Lo con un look urban ma allo stesso tempo glamour. È diventata testimonial del brand Coach, apparendo con due diversi outfit nella nuova campagna pubblicitaria realizzata per strada a bordo di una bicicletta. Nella prima foto ha puntato sul fucsia con una tuta super trendy con pantaloni over a vita bassa e felpa crop col cappuccio. Nel secondo scatto ha preferito il bianco ma ha sostituito la felpa con una t-shirt corta che lasciava in vista sia l'ombelico che il reggiseno sportivo con il logo del brand stampato sull'elastico.

J.Lo in Coach

J.Lo indossa i sandali alti con la tuta

Il dettaglio insolito che ha accomunato i due outfit? In entrambi i casi Jennifer ha evitato di completarli con sneakers e scarpe sportive, ha preferito dei tacchi a spillo, per la precisione dei sandali mules coordinati al resto del look. Si tratterà di un semplice dettaglio glamour o di un tentativo di lanciare il nuovo trend da seguire durante l'inverno? L'unica cosa certa è che l'abbinamento tuta-tacchi è davvero insolito ma potrebbe rivelarsi cool e originale. In quante trasformeranno le loro tute in veri e propri "abiti da sera"?