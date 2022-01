Jennifer Lopez in versione “plaid”: il look total tartan è perfetto per l’inverno Jennifer Lopez è un’indiscussa icona di stile e per l’inverno ha proposto un look caldo e glamour. La cosa particolare è che è total tartan, a prova del fatto che la fantasia a quadroni in nero e rosso non è solo natalizia.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez non smette mai di sorprendere i fan e, sebbene manchino ancora una decina di giorni all'arrivo del suo nuovo film intitolato Marry Me, non si fa altro che parlare di lei. Per promuovere al meglio il lavoro nei mesi scorsi aveva calcato i palcoscenici internazionali più ambiti vestita da sposa, spaziando tra lunghi abiti scintillanti in total white e maxi zeppe, oggi però le cose sono cambiate. Sarà perché voleva lanciare il nuovo trend dell'inverno o perché semplicemente ha trovato un look perfetto per aggiungere un tocco di calore alle giornate fredde, ma la cosa certa è che sui social si è mostrata in versione "plaid".

Il look total tartan di J.Lo

Chi ha detto che il tartan è una fantasia che può essere sfoggiata solo durante il periodo natalizio? J.Lo ha dimostrato che si tratta solo di una convenzione e sui social ha proposto un outfit a quadroni in nero e rosso che si rivelerà perfetto per l'inverno. Nel nuovo post di Instagram la popstar ha sfoggiato un look total tartan di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, caratterizzato da un paio di pantaloni palazzo a vita alta e un maxi pull arricchito da alcune borchie sul petto. Ha poi completato il tutto con degli accessori coordinati, dalla mini bag con i pon-pon sul manico agli stivaletti col tacco a spillo, tutto aveva un tocco di tartan sul tessuto.

Jennifer Lopez in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

J.Lo abbina il rossetto all'outfit

Per completare il tutto ha scelto dei bracciali d'oro di Bvlgari, mentre per quanto riguarda i capelli, ha optato per una piega extra liscia. Il tocco di classe? Il rossetto rosso fuoco coordinato con cui ha esaltato le labbra carnose. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan è che J.Lo ha commentato il suo total outfit a quadroni in maniera incredibilmente ironica. Nella didascalia dell'album ha infatti scritto: "Il club delle ragazze plaid", facendo riferimento al fatto che la stampa tartan solitamente viene associata ai plaid di pile per tenersi al caldo. In quanti prenderanno ispirazione dal suo caldissimo completo per l'inverno.