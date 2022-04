Justin Bieber a volto coperto, nel backstage del concerto indossa il passamontagna fluo Justin BIeber si è esibito in concerto a Orlando. Nel backstage, dove è stato avvistato assieme alla moglie Hailey Bieber, ha indossato un passamontagna fluo.

A cura di Giusy Dente

C’è un accessorio a cui Justin Bieber non rinuncia proprio mai, neppure nelle occasioni di gala: il cappellino di lana, rigorosamente colorato. Glielo abbiamo visto sfoggiare anche la notte degli Grammy, serata glamour a cui ha preso parte assieme alla moglie Hailey (a sua volta fan dei cappellini). Abito lungo in stile minimal di Saint Laurent per lei e completo oversize grigio firmato Balenciaga per lui, che ha completato il look con un paio di Crocs disegnate dal direttore Demna Gvasalia, occhiali da sole scuri della stessa Maison e immancabile berretto rosa lavorato a maglia. In occasione del suo ultimo concerto ha fatto anche di meglio: si è aggirato nel backstage con un passamontagna sul viso.

Il nuovo look di Justin Bieber

Ispirandosi forse al collega Kanye West, Justin Bieber è stato visto circolare nel dietro le quinte del suo concerto assieme alla moglie con un passamontagna fluo sul viso. L’ha aggiunto all’outfit comodo e sportivo composto da T-shirt, pantaloncini corti e scarpe da ginnastica. Look diverso per lo spettacolo: ha cantato indossando con un paio di pantaloni di pelle nera, una T-shirt arancione e una felpa con cappuccio dello stesso colore. Il cantante si è esibito nell’ambito del suo Justice World Tour a Orlando. In programma ci sono altre 30 date, con gran finale a Los Angeles a inizio di luglio. Sarà poi la volta dell’Europa, dove il 28enne si sposterà fino a marzo 2023.

Alla serata era presente anche la compagna, che ha cantato e ballato per i 90 minuti di show assieme al resto del pubblico. Jeans larghi a vita bassa, top rosso e scarpe da ginnastica per lei. Il passamontagna di Justin Bieber potrebbe essere un riferimento all’anonimato, alla spersonalizzazione dell’artista, alla ricerca di privacy e alla ricerca di sé. Non è la prima volta che esibisce sul viso questo accessorio e non è certo il primo a farlo. Kanye West ne ha fatto appunto il must dei suoi look per mesi, scatenando molta curiosità intorno a questa scelta singolare.

Il significato del passamontagna

Kanye West circa un anno fa ha cominciato a mostrarsi in pubblico a volto coperto. Una delle prime volte è stata alla sfilata di Balenciaga del 7 luglio 2021, a cui il rapper ha preso parte indossando un piumino nero e un passamontagna scuro che gli copriva interamente la testa. Lo ha rifatto a distanza di pochi giorni, in occasione di una partita all'Orleans Arena e poi allo stadio di Atlanta. Più di recente, è stata la volta di una partita del Super Bowl. In questa trovata originale ha trovato anche il supporto della ex moglie Kim Kardashian: anche lei ha sfoggiato diversi look ‘in incognito', primo tra tutti quello del Met Gala, dove era vestita in total black e coperta dalla testa ai piedi. Tutti loro e anche Justin Bieber dimostrano che è possibile attirare attenzione anche così, anche con l'anonimato, anche senza "metterci la faccia".