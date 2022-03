Hailey Bieber rilancia il color block: il look con cappello teddy e pantaloni over è anni ’90 Hailey Bieber ha accompagnato il marito Justin a uno dei suoi concerti e per l’occasione ha sfoggiato un look casual ma allo stesso tempo super trendy in pieno stile anni ’90. Ha rilanciato il trend del color block e ha completato il tutto con un cappello pescatore effetto teddy.

A cura di Valeria Paglionico

Hailey Baldwin è ormai la signora Bieber da diversi anni, lei e il marito Justin sono inseparabili e non di rado appaiono fianco a fianco in giro per il mondo tra concerti ed eventi fashion. Sui social la modella è molto attiva e documenta sia i suoi successi professionali che la sua vita di coppia, il tutto senza mai rinunciare alla passione per la moda. Di recente ha accompagnato il marito a un suo show, lasciandosi immortalare nel backstage con un look in pieno stile anni '90 con bombetta, pantaloni over e ombelico in mostra. Il trend che ha rilanciato? Quello del color block con le tinte accese e a contrasto.

Il look color block di Hailey Bieber

Justin Bieber ha tenuto un concerto a Los Angeles di recente e al suo fianco ha voluto la moglie Hailey Baldwin. I due si sono lasciati immortalare dietro le quinte, apparendo non solo innamoratissimi ma anche super glamour. Lui ha scelto il total black con una tuta di velluto dallo stile vintage, lei ha preferito un audace completo in color block, ovvero in rosso fuoco e viola intenso. Così facendo ha rilanciato il trend dei look dalle tinte accese ma "a contrasto", moda che di sicuro tornerà a essere in gran voga durante la bella stagione.

Hailey Bieber col cappello JW Anderson

Quanto costa il cappello pescatore di Hailey Bieber

Il look di Hailey Baldwin non poteva che essere ispirato agli anni '90, periodo storico che nel mondo della moda è tornato in gran voga. La modello ha abbinato una t-shirt crop in rosso fuoco firmata Harley Davidson a un paio di pantaloni over e a vita bassa in viola di Vintage Military, mettendo così gli addominali scolpiti in mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche con la suola "a carrarmato" di Balenciaga e una cascata di gioielli Tiffany&Co., dagli anelli di diamanti alle collane a catena. Ad aggiungere un tocco originale è stato il cappello, un modello pescatore in tessuto teddy rosso e nero di JW Anderson (185 euro). Insomma, Hailey riesce a essere trendy anche in versione casual: in quanti imiteranno la sua proposta di stile durante la primavera?