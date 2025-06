Perché il divano di design di Justin ed Hailey Bieber è diventato virale

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Justin e Hailey Bieber sono tra le coppie più amate e seguite al mondo ma, nonostante ciò, sembrano non avere alcuna intenzione di trasformare la loro vita in una "telenovela social", anzi, preferiscono godersi la normale quotidianità lontana dai riflettori. A volte, però, si concedono dei piccoli strappi alla regola e rivelano dei dettagli inediti del loro privato, primo tra tutti l'arredamento scelto per l'enorme villa a Beverly Hills in cui si sono trasferiti nel 2020. In quanti sanno, ad esempio, che il divano di design che hanno in salotto è diventato virale? Ecco cosa è accaduto e perché.

Il divano trasformabile dei Bieber

Dopo che Hailey Bieber ha condiviso un video della sua routine mattutina in compagnia del marito Justin, il web è impazzito per il divano che i due hanno scelto per arredare il salotto. Si chiama Dune, non ha schienale o angoli definiti e a primo impatto potrebbe essere scambiato per una scultura. Ideato dal designer francese Pierre Paulin, è stato pensato per avere una struttura modulare che non solo replica la forma delle dune ma che lo rende anche "trasformabile", capace di riprodurre infinite configurazioni, da quelle lineari a quelle angolari con chaise longue. L'obiettivo di questo arredo è molto semplice: trasformare un oggetto di comune uso quotidiano in un paesaggio capace di cambiare e di evolversi col passare del tempo

Divano Dune di Pierre Paulin

Quanto costa il divano amato dalle star

Per quale motivo il divano dei Bieber è diventato virale? Lanciato per la prima volta sul mercato nel 1970, non è mai stato prodotto in serie, cosa che lo ha reso super richiesto dagli amanti dell'interior design, vista la sua incredibile rarità. Le star che lo hanno scelto per i loro ambienti casalinghi sono diverse, da Hailey e Justin a Kanye West, fino ad arrivare a Frank Ocean. Il suo prezzo è variabile, dipende infatti dal numero di moduli acquistati, che in media costano tra i 5.000 e gli 8.000 euro al pezzo. Ad oggi, dunque, il Dune viene considerato desiderabile come una borsa Birkin, una sorta di opera d'arte che sfida i canoni tradizionali, uno status symbol che sottintende gusto e passione per il lusso.

