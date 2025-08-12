David e Victoria Beckham in vacanza in Toscana: come è fatto lo yacht Seven da 7 milioni

I Beckham hanno scelto anche quest’anno l’Italia per le loro vacanze estive. Hanno raggiunto le coste della Toscana a bordo del lussuoso yacht Seven.

Vacanze italiane per David Beckham e Victoria Beckham: hanno scelto la Toscana. Con loro ci sono anche i figli Romeo e Cruz, tutti a bordo dello yacht Seven, l'imbarcazione extra lusso di famiglia.

Come è fatto lo yacht dei Beckham

I Beckham quasi al completo si trovano a Cala Galera, lungo le coste della Toscana. Non è la prima volta che la famiglia viene in Italia: la scorsa estate hanno visitato Lipari, per esempio. E proprio italiano è il loro yacht privato: Seven è un Riva 9 Argo lungo 30 metri, che sfruttano per i loro viaggi in compagnia. È stato costruito presso i cantieri navali Riva di La Spezia del gruppo Ferretti e progettato dalla Zuccon International Project, consegnato nel 2021.

Per la realizzazione e soprattutto per la personalizzazione i Beckham hanno dato istruzioni ben precise. Il modello ha un nome non casuale, che torna spesso quando si tratta della famiglia Beckham: è il numero di maglia del calciatore nella nazionale inglese, ma anche il secondo nome della piccola di casa, Harper, nata il 10 luglio 2011. È costato quasi 7 milioni di euro e Alberto Galassi stesso, amministratore delegato della Ferretti, lo ha definito "un piccolo palazzo di cristallo".

Gli interni, infatti (opera di Officina Italiana Design) includono anche preziosi dettagli in cristallo, oltre a divani bianchi, specchi, vasi ovunque per contenere fiori sempre freschi. L'imbarcazione ha due motori da 2.400 cavalli e una velocità di 30 nodi. Può ospitare 10 ospiti in 5 cabine VIP più 7 persone di equipaggio ed ed è dotata di tutti i comfort: jacuzzi sul ponte superiore, garage di 20 mq per moto d'acqua, piscina e aree lounge all'aperto per godersi il sole.