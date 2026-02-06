Brooklyn Beckham cancella il tatuaggio dell’ancora sul braccio: era dedicato a papà David

Brooklyn Beckham ha "ripudiato" la famiglia: dopo aver accusato i genitori David e Victoria di aver rovinato il suo matrimonio con Nicola Peltz (la mamma, infatti, si è letteralmente rifiutata di firmarle l'abito da sposarifiutata di firmarle l'abito da sposa come aveva promesso), ha preso drasticamente le distanze. Ha rilasciato diverse dichiarazioni che hanno fatto discutere e ora non vuole saperne di riappacificarsi. Di recente, inoltre, ha messo in atto un altro gesto radicale che ha reso ancora più definitiva la rottura: ecco di cosa si tratta.

Il tatuaggio dedicato a David Beckham

Di recente Brooklyn Beckham è stato paparazzato tra le strade di Los Angeles con la moglie Nicola Peltz e, con indosso un paio di jeans e una t-shirt bianca, ha lasciato in vista i numerosi tatuaggi che ha sulle braccia. Ad attirare le attenzioni è stato un disegna in particolare, quello a forma di ancora che ha impresso sulla parte superiore del bicipite destro. Fino a qualche tempo fa il tattoo era arricchito dalla scritta "Dad", evidente dedica al papà David che ha sempre considerato il suo punto di riferimento, la sua ancora, ma ora la parola è stata "cancellata". Al suo posto è comparsa una stella e delle forme anonime, dunque Brooklyn ha chiesto l'intervento al tatuatore per rimuovere il dolce omaggio.

Brooklyn Beckham dice addio anche ai tattoo dedicati ai fratelli

Sotto l'ancora Brooklyn Beckham si è fatto tatuare anche la scritta "Ti amo Bust" e la cosa che in pochi sanno è che si tratta di un altro omaggio al padre, visto che Bust è il tenero soprannome ideato per lui da David. Al momento, però, la dedica è ancora impressa sul braccio del ragazzo, solo che appare leggermente più sbiadita del solito, cosa che lascia intendere una possibile eliminazione del tattoo con un trattamento laser. Il dettaglio che non è passato inosservato? Anche i tatuaggi sulle dita, quelli realizzati nel 2020 in onore dei fratelli Romeo e Cruz, sembrano scoloriti, come se Brooklyn li stesse rimuovendo lentamente giorno dopo giorno. Insomma, la rottura in casa Beckham sembra essere assolutamente definitiva: in quanti, però, sognano ancora una possibile riconciliazione?