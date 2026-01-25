Perché Harper Beckham potrebbe essere l’erede dell’impero beauty di Victoria

La famiglia Beckham è finita al centro delle attenzioni dei media a causa dei duri screzi tra David e Victoria e il primogenito Brooklyn. Sposato con Nicola Peltz, quest'ultimo ha lanciato delle durissime accuse contro i genitori, sottolinenando di non voler avere più niente a che fare con loro. Nel bel mezzo di questo polverone la piccola di casa, Harper, non è stata coinvolta in alcun modo nei scandali, anzi, si è tenuta ben lontana dal gossip, evitando di alimentare ulteriormente le polemiche. Scommettiamo che sarà proprio lei a portare avanti l'impero beauty della mamma?

Gli effetti della faida familiare sul business di Victoria Beckham

L'opinione pubblica su Victoria Beckham è cambiata in modo drastico da quando il figlio Brooklyn ha rivelato tutti i comportamenti più o meno discutibili attuati nel giorno del suo matrimonio, dal primo ballo "rubato" alla sposa all'abito bianco che non ha più realizzato per Nicola Peltz all'ultimo minuto. In molti ritengono che tutto questo avrà delle inevitabili ripercussioni sui brand di moda e di bellezza, anche se per il momento tutto tace. L'unica cosa certa è che la "faida familiare" sta facendo emergere sempre di più la piccola Harper Beckham, una figura rimasta "pulita" e spontanea di fronte questo terremoto. Ha solo 14 anni ma, stando alle indiscrezioni, sarebbe già pronta a prendere il posto della mamma sia come erede del marchio beauty che come ambassador.

La famiglia Beckham

Il debutto di Harper Beckham come ambassador

A differenza dei fratelli, che non hanno mai avuto le idee chiare sul loro futuro, Harper Beckham non ha mai avuto dubbi: il suo obiettivo è sempre stato seguire le orme della mamma come stilista o come beauty influencer. Come se non bastasse, da quando ha debuttato sui social di recente, ha anche dimostrato di avere un naturale talento di fronte la videocamera. Nel giungo 2024, infine, è arrivato il debutto come volto del brand di bellezza di Victoria: è stata lei a presentare il gel trasparente per sopracciglia FeatherFix. Insomma, pare proprio che Harper possa essere definita il "futuro del brand": Victoria si tirerà fuori dal suo business dopo il duro screzio mediatico col figlio Brooklyn?