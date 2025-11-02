Anche Victoria Beckham compra le borse false: “Non sono poi così posh”

Victoria Beckham è sempre stata definita “Posh” ma solo oggi è emerso un dettaglio che nessuno conosceva: anche lei ha comprato e indossato delle borse “taroccate”.

Victoria Beckham è tra le star simbolo della pop culture degli anni '90 e 2000 e, nonostante il tempo che passa, continua a essere un'icona contemporanea. Ha debuttato come cantante nelle Spice Girls, ha dato vita al trend delle "WAGs" (mogli e fidanzate dei calciatori) accompagnando sempre allo stadio il fidanzato/marito David Beckham, è diventata stilista e ad oggi col suo brand è una vera e propria imprenditrice. Insomma, è una diva internazionale che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. In quanti, però, sanno che anche lei nasconde dei piccoli scheletri nell'armadio? Ecco cosa ha rivelato su una borsa iconica e griffata che conserva gelosamente nell'armadio.

La borsa iconica di Victoria Beckham

Ricordate gli iconici look di coppia di David e Victoria Beckham? Hanno letteralmente segnato un'epoca, incarnando alla perfezione il glamour dei primi anni 2000. Tra le foto simbolo del loro stile ce n'è una in particolare rimasta impressa nella memoria di molti: quella in cui la coppia passeggiava su Bond Street, a Londra. Era il 2001, David indossava pantaloni cargo e canotta aderente in verde militare, mentre l'ex Posh Spice vestiva di bianco, completando il look con una borsa Louis Vuitton Graffiti Alma. Si tratta di un pezzo della collezione P/E 2001 disegnata da Stephen Sprouse, era in pelle bianca decorata all-over con il logo della Maison che sembrava essere inciso con un pennarello, simbolo del fatto che moda e arte di strada si erano finalmente "incontrate". All'epoca era un accessorio cult che tutte desideravano e Victoria non esitò a seguire la mania.

La borsa Louis Vuitton Graffiti Alma

La rivelazione di Victoria Beckham

Il dettaglio nascosto in quel look che solo oggi emerge? Quella borsa iconica in realtà era falsa. A dichiararlo è stata Victoria Beckham in persona che, intervistata nel podcast Call Her Daddy, ha spiegato: "Non era una borsa Louis Vuitton autentica, ma un fake. Non sono poi così Posh come si possa immaginare". Così facendo, la stilista ha sfatato un tabù: anche le star indossano accessori "taroccati", solo che spesso non hanno il coraggio di ammetterlo e li spacciano per originali pur di ostentare lusso. Nonostante sia sempre stata definita "posh" per il suo stile sofisticato, elegante e glamour, in verità Victoria si è servita di alcuni piccoli "trucchi" per far sì che quell'immagine funzionasse. Insomma, Posh Spice è "una di noi" e nessuno lo avrebbe mai immaginato.