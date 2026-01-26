Victoria Beckham riparte dalle Spice Girls: la reunion per i 50 anni di Emma è con i look a contrasto

Emma Bunton ha compiuto 50 anni e per l’occasione ha riunito le Spice Girls: ecco cosa hanno indossato Victoria Beckham e le altre per questa esclusiva reunion.

Chi non ricorda le Spice Girls, la band che al motto di "Girl power" ha conquistato il mondo intero alla fine degli anni '90? Victoria Beckham, coinvolta in un "tornado mediatico" a causa delle dure accuse del figlio Brooklyn, ha deciso di ripartire proprio dalle storiche amiche. Lo scorso 21 gennaio , alias Baby Spice, ha compiuto 50 anni ma solo nelle ultime ore ha organizzato un party in gran stile. Per l'occasione ha riunito le sue ex colleghe, facendo letteralmente sognare tutti i fan nostalgici. L'unica assente? Mel B. Ecco cosa hanno indossato le ex Spice per l'esclusiva reunion.

Dove ha festeggiato i 50 anni Emma Bunton

Emma Bunton ha compiuto 50 anni e per festeggiare l'importante traguardo ha organizzato un party privato e intimo al Soho Farmhouse, un club esclusivo di Norton, in Inghilterra, dove si è tenuta una splendida e gustosa cena con soli 30 invitati. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Victoria Beckham, riapparsa in pubblico dopo le accuse del figlio Brooklyn. Sebbene in passato abbia più volte rifiutato una reunion, questa volta è ripartita proprio dalle Spice Girls, lasciandosi immortalare al fianco delle ex amiche-colleghe con cui ha girato il mondo negli anni '90. Basta guardare anche solo per un istante la foto per essere travolti dall'effetto nostalgia e il tutto è stato amplificato anche dalla dolce didascalia inserita da Posh Spice che recita: "Buon compleanno all'anima più bella Emma Bunton. Vi amo tanto ragazze".

Le Spice Girls alla festa di Emma Bunton

I look delle ex Spice Girls

Cosa hanno indossato le Spice Girls per la reunion in versione 50enni? Niente più zeppe, tubini strizzati decorati con la bandiera inglese e mini dress colorati, questa volta hanno lasciato trionfare l'eleganza ma vestendosi a contrasto. Emma Bunton è rimasta fedele all'etichetta di Baby Spice puntando tutto sul rosa: ha abbinato un tailleur confetto con giacca avvitata e pantaloni a zampa a una borsa Chanel in tinta, lasciando poi i lunghi capelli biondi sciolti. Geri Halliwell ha illuminato la serata in color panna con un completo composto da pantaloni dritti e top con fiocco intorno al collo, mentre Victoria ha preferito l'effetto black&white con blazer doppiopetto e top a contrasto. Mel C, infine, è tornata a ricoprire i panni di Sporty Spice con sneakers e pantaloncini (portati con una giacca elegante). Tra open bar, brindisi di gruppo e dj set a tema, le 4 si sono godute al massimo il tempo trascorso insieme. In quanti sognano di rivedere le Spice Girls fianco a fianco anche sui palcoscenici internazionali?