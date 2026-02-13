David e Victoria Beckham vendono l’attico nel grattacielo di Zaha Hadid a 20 milioni di euro

La famiglia Beckham è finita ancora una volta al centro dell'attenzione dei media ma questa volta gli screzi col primogenito Brooklyn non c'entrano nulla. David e Victoria, che vantano un patrimonio immobiliare da capogiro, avrebbero deciso di vendere una delle loro proprietà più ambite: l'attico all'interno del grattacielo One Thousanf Museum di Miami, quello progettato dalla famosa architetta Zaha Hadid. Qual è il suo valore e per quale motivo i due hanno pensato bene di disfarsene?

Com'è fatto il grattacielo a Miami di Zaha Hadid

Il One Thousand Museum si trova a Miami, per la precisione a 1000 Biscayne Boulevard, di fronte al Museo del Parco, ed è il grattacielo di 62 piani progettato da Zaha Hadid (ma completato da Chris Lepine dopo l'improvvisa morte dell'architetto nel 2016). A renderlo unico nel suo genere è l'esoscheletro rinforzato in fibra di vetro, una struttura utile a ridurre le colonne interne, rendendo gli appartamenti molto più ampi. Come se non bastasse, essendo un edificio di lusso, è dotato di un eliporto sul tetto, di un centro acquatico e di una terrazza solarium. David e Victoria acquistarono l'attico che occupa tutto il 59esimo piano nel 2020, ovvero poco dopo l'inaugurazione dell'edificio, pagandolo 19,8 milioni di dollari. Com'è fatto? Ha 5 camere da letto, diverse terrazze con vista sull'oceano e finestre a tutta altezza.

One Thousand Museum

Le proprietà in Florida dei Beckham

All'epoca l'ex calciatore stava valutando di trasferirsi in Florida per lanciare la sua squadra di calcio della Major League Soccer, l'Inter Miami CF, dunque il maxi attico sarebbe stato perfetto per vivere nel lusso insieme alla famiglia. Come se non bastasse, nel 2024 acquistò un'altra enorme villa a Miami Beach con vista sulla baia di Biscayne, Ora, però, i piani della coppia sarebbero cambiati: hanno tenuto quest'ultima proprietà ma hanno venduto l'attico nel grattacielo di Zaha Hadid. Il prezzo della compravendita? Sarebbe di ben 24,6 milioni di dollari, con un guadagno di circa 5 milioni di dollari.