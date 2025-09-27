Com’è fatta la casa di Donatella Versace: ritratto del fratello Gianni in soggiorno, poltrona d’oro in ufficio

Coi suoi oltre 330 mila follower solo su Tiktok, Jake Fleming è uno dei fashion influencer più seguiti e apprezzati del momento. È un grande fan di Donatella Versace e lo scorso marzo è stato a Milano, in occasione della Settimana della Moda, per visitare la sede centrale della Maison e per incontrare il suo idolo di persona per la prima volta. L'incontro si è ripetuto anche durante la Fashion Week attualmente in corso e l'influencer ha avuto modo addirittura di stare a casa della famosa stilista. Ha realizzato un video all'interno dell'abitazione, testimoniando quanto sia lussuosa e riccamente decorata. I due hanno scherzato sul fatto che lui avesse trovato quel posto in affitto su Airbnb e che non si aspettasse minimamente di trovare lei all'ingresso.

Come è fatta la casa a Milano di Donatella Versace

Il video si apre ovviamente all'ingresso: un corridoio con finestra frontale e due stanze aperte ai due lati destro e sinistro, con opere d'arte alle pareti. "È la cosa più decorata che abbia mai visto in tutta la mia vita" sono state le prime parole di Jake Fleming dinanzi al lussuoso soggiorno di Donatella Versace, nella porta di sinistra. E in effetti il video fa trapelare tutta la ricchezza degli interni e tutta l'atmosfera sofisticata e curata in ogni dettaglio che si respira all'interno.

Il tour della casa si sofferma davvero su tutti gli spazi: l'influencer non ha tralasciato nulla, proprio per cercare di mostrare il più possibile al suo pubblico e forse anche per imprimere nella sua memoria quel momento così prezioso. A primo impatto è rimasto colpito da un elemento in particolare: "Guardate i soffitti" ha detto a bocca aperta ammirando l'alto soffitto a volta a botte stuccato. Poi ha passato in rassegna il soggiorno, ogni mobile e ogni accessorio decorativo.

"Guardate i cuscini" ha detto, inquadrando un ampio spazio ben illuminato pieno di quadri alle pareti, specchi, lampadari, un tavolino centrale, un pianoforte, diversi divani. Sul divano di velluto blu spicca un quadro che ritrae Gianni Versace: è il ritratto firmato da Andy Warhol. Passando poi all'ufficio della stilista, qui trova posto una poltrona nera e oro, i due colori caratteristici della Maison. Ci sono poi una tv, un'enorme libreria piena di libri e riviste, scrivania con sedia. "Di chi sarà?" ha ironizzato l'influencer.

Cosa c'è nel bagno di Donatella Versace

Circa un anno fa la stilista ha aperto le porte di casa sua mostrando parte degli interni, in particolare il bagno arredato in stile settecentesco, degno di una reggia d'atri tempi. Il video era stato fatto da Fedez, che si era recato a casa dell'amica e ne aveva mostrato alcuni dettagli. "Gianni l'ha comprata all'asta" ha raccontato Donatella Versace a proposito della stanza con vasca e lavandino di marmo e un divano rivestito di stoffe preziose.