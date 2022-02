Mahmood e Blanco superano ogni tabù alla finale di Sanremo: gonna e trasparenze sono un manifesto di stile Mahmood e Blanco hanno vinto la gara di stile di Sanremo 72: il gran finale è con look genderless, che superano la divisione tra maschile e femminile.

A cura di Beatrice Manca

Sono la coppia più attesa (e sorprendente) di questa edizione del Festival di Sanremo: Mahmood e Blanco hanno conquistato l'Ariston con il loro brano, Brividi, e con il loro stile unico. Da soli sono due degli artisti più amati dal pubblico giovane (e non solo) ma insieme hanno creato una vera e propria magia: nei duetti riescono a fondere due stili totalmente diversi creando una magia musicale e di stile. Blanco, dallo stile irriverente e anticonformista, al Festival ha indossato sofisticate creazioni di Valentino con tanto di mantello, mentre Mahmood ha scelto look più urban e strutturati, con linee oversize e reggicalze da dandy. Per il gran finale però si sono superati: sono entrati in scena con una bici di diamanti e hanno sfoggiato look genderless e brillanti, con gonna lunga, camicia trasparenti e cristalli.

Mahmood con la gonna alla finale di Sanremo

Durante il Festival di Sanremo, Mahmood ha indossato creazioni di diversi stilisti: per la prima sera ha scelto un completo oversize di Prada, seguito da un completo total white (un look che ha spopolato quest'anno) e infine, per la serata cover, ha indossato un look viola firmato Fendi: un omaggio a un verso del brano che stava cantando, Il cielo in una stanza. Per l'ultima serata ha scelto un outfit particolare: una camicia bianca con dettagli di cristalli, una gonna di lana nera e una cravatta di pelle. Non è la prima volta che Mahmood indossa una gonna sul palco: lo aveva già fatto nel 2021, quando si era esibito con la gonna da super ospite. Anche quest'anno Mahmood scardina gli stereotipi, dando una grande lezione di libertà: i vestiti non hanno genere, solo possibilità infinite. L'outfit è stato creato da Riccardo Tisci per Burberry, brand che ha indossato in numerose occasioni, incluso il video di Inuyasha.

Mahmood in Burberry e Blanco in Valentino

Il look scintillante di Blanco

Sapevamo già che Mahmood è una vera icona di stile, ma Blanco, accanto a lui, non è stato da meno: diciott'anni appena, Blanco ha dimostrato una padronanza del palco e una maturità stilistica fuori dal comune. Per la finale ha scelto un look di Valentino candido e celestiale (Blanco in bianco, direbbero gli appassionati di giochi di parole) caratterizzato da una romantica camicia trasparente con ricami scintillanti. Rassicuriamo tutti gli appassionati di Fantasanremo: la camicia ha dei dettagli floreali.

Blanco in Valentino

I suoi look già da antologia sono curati dalla stylist Silvia Ortombina, dello studio Tiny Idols, che ha scelto una coppia vincente di brand: il già citato Valentino e The Attico, che ha creato il completo asimmetrico celeste indossato durante la serata cover. Mahmood e Blanco sono lo specchio di un'intera generazione: sul palco e nei look non hanno tabù, non si pongono limiti. Le convenzioni genere, semplicemente, non fanno per loro.