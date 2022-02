Il significato dei tatuaggi di Blanco, il cantante a Sanremo 2022 con Mahmood Blanco è in gara al 72esimo Festival di Sanremo col brano Brividi, in coppia con Mahmood. Il cantante ha uno stile unico e ama molto i tatuaggi, che non esita a esibire.

Blanco e Mahmood sono una delle coppie più attese della 72esima edizione del Festival di Sanremo. I due sono in gara col brano Brividi e mentre per Mahmood si tratta della seconda partecipazione (dopo la vittoria del 2019) per Blanco (Riccardo Fabbriconi) è il debutto alla kermesse. Classe 2003, il cantautore si è fatto notare circa un anno fa, imponendosi con alcuni singoli di grande successo: Notti in bianco, La canzone nostra, Mi fai impazzire, Blu celeste. Il suo stile musicale unico gli ha permesso di scalare le classifiche in pochissimo tempo, ma anche il suo look non è passato affatto inosservato, così come i tatuaggi che ha sul corpo.

Il significato del tatuaggio Celeste

Per Blanco la nudità non è un problema, anzi è uno status che lo fa sentire profondamente a proprio agio, in pace con se stesso: è forse il momento in cui si sente più autentico. Questo mettersi a nudo trova riscontro anche nella musica, che è quella di un uomo che insegue la libertà contro ogni tipo di costrizione. Ecco perché, quando viene fotografato, lui si libera spesso anche dei vestiti, lasciandosi immortalare soprattutto in boxer (l'indumento che sente più suo). Il rapper è un appassionato di tatuaggi.

La gigantesca scritta Celeste che ha sulla pancia trova riscontro in una delle sue canzoni intitolata appunto Blu Celeste, come l'omonimo album in cui è contenuta. Il brano in uno delle strofe recita: "Il cielo è blu come il tuo nome", dunque il tattoo potrebbe avere a che fare con una persona cara venuta a mancare.

Il significato dei tatuaggi sul petto di Blanco

Uno dei tatuaggi più grandi di Blanco, immediatamente visibile sul suo corpo, è un angelo con una corona di spine sul petto. È un rimando proprio alla sua persona: "Mi rappresenta perché ha la corona di spine come me che ho un lato veramente marcio. Ma è buono, io comunque sono un bravo ragazzo, non una testa di cazzo" ha spiegato a Rivista Studio. Su un piano più generale rappresenta la duplice natura umana, che racchiude in sé inferno e paradiso, luce e ombra. Appena sotto c'è il numero 2003: è il suo anno di nascita.

I tatuaggi sul collo di Blanco

Per Blanco fare un tatuaggio significa imprimere sulla pelle qualcosa di importante e significativo. Oltre alla scritta Celeste sulla pancia e all'angelo accompagnato dal numero 2003 sul petto, il rapper ha anche dei tattoos sul collo. Sul lato destro c'è una scritta mentre dalla parte sinistra dei serpenti tutti attorcigliati tra loro. Completano la collezione due teschi con in testa corone floreali, una croce dietro l'orecchio sinistro e il numero 1955, che potrebbe essere un'altra data di nascita. Sull'avambraccio destro si legge invece: I've lost the battle. Questi sono solo quelli visibili, ma non è da escludere che ce ne siano altri meno in evidenza.