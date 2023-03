Emily Ratajkowski sui social dopo il bacio con Harry Styles: gioca con Sly in tuta con la giacca mucca Emily Ratajkowski è tornata sui social dopo aver fatto il giro del web col video in cui bacia Harry Styles. Questa volta è apparsa in compagnia col figlio Sly mentre si diverte in un museo di Tokyo con tanto di look cozy.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski è finita sulle prime pagine delle riviste di gossip negli ultimi giorni, il motivo? È stata paparazzata tra le strade di Tokyo mentre baciava Harry Styles, ex fidanzato della sua amica Olivia Wilde. Era da tempo che si parlava di una presunta relazione segreta della popstar e il video diventato virale sui social avrebbe confermato il flirt con la modella americana. Quest'ultima ha preferito non commentare la notizia, anzi, per qualche giorno ha preferito tenersi a debita distanza dai social. Ora però ha ricominciato a postare, dando spazio a un dolcissimo momento di gioco con il figlio Sly: ecco cosa ha indossato per il pomeriggio al museo.

Emily Rarajkowski a Tokyo col figlio

A pochi giorni dal bacio con Harry Styles, Emily Ratajkowski ha dimostrato di essere ancora a Tokyo con il piccolo Sly, il figlio nato dal matrimonio ormai finito con Sebastian Bear-McClard. Con il bimbo ha visitato il teamLab Planets, una mostra spettacolare e coinvolgente dove i visitatori possono camminare tra acqua e fiori, sentendosi un tutt'uno con la natura. Mamma e figlio hanno ammirato incantati le installazioni, hanno camminato abbracciati, hanno corso e ballato in giro per le stanze illuminate da lucine led coloratissime. "Sembrava di essere in paradiso, avrei potuto passare tutto il giorno lì dentro", ha dichiarato la modella.

Emily Ratajkowski col figlio Sly

Il look di Emily Ratajkowski per il pomeriggio con Sly

Cosa ha indossato per l'occasione? Niente abiti da sera o dress effetto nudo, ha preferito la comodità ma senza rinunciare alla sensualità. Emily si è infatti immortalata in versione cozy con indosso dei pantaloni della tuta oversize a vita bassa abbinati a una polo crop che ha rivelato gli addominali scolpiti. Piedi nudi, felpa annodata in vita e frangetta a tendina: a fare la differenza nel look della modella è stata la giacca, un modello XXL dallo stile sportivo decorato all-over con una originale stampa "muccata" nera su fondo giallo. Quando arriveranno le prime foto di coppia con Harry Styles sui social?