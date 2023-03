Harry Styles bacia Emily Ratajkowski per strada, il video che conferma il flirt Flirt in corso tra Harry Styles e Emily Ratajkowski, sorpresi durante un appassionato bacio per strada. Sei mesi fa, la modella ha annunciato il divorzio da Sebastian Bear-McClard.

A cura di Stefania Rocco

La coppia che non ti aspetti arriva da Tokyo dove, nel bel mezzo di una strada trafficata e gremita di passanti, Harry Styles e Emily Ratajkowski sono stati sorpresi a baciarsi appassionatamente. È il Daily Mail a condividere il filmato girato a pochi metri dalla coppia che, avendo di meglio da fare, non sembrerebbe essersi accorta di avere attirato l’attenzione. Le immagini parlano chiaro: quello tra Ratajkowski e Styles non è un bacio tra amici. Sarebbe stata così svelata l'identità della persona che il cantante sta frequentando da qualche mese in gran segreto.

Emily Ratajkowski si è separata da Sebastian Bear-McClard

Il bacio a Tokyo tra la super top model e l’ex cantante dei One Direction è arrivato a 6 mesi dalla decisione di Ratajkowski di divorziare. Emily ha annunciato solo da poco la separazione dall’ex marito Sebastian Bear-McClard, padre di suo figlio Sylvester Apollo. Anche Styles ha recentemente concluso la sua storia d’amore con Olivia Wilde. L’attrice e regista, proprio nelle stesse ore in cui Harry veniva beccato a baciare Emily, è stata fotografata insieme all’ex compagno Jason Sudeikis, con il quale ha assistito a una partita di calcio del figlio a Los Angeles.

“Harry Styles vuole mantenere il segreto sulla au nuova relazione”

Il video che mostra Harry ed Emily baciarsi per strada chiarisce quanto una fonte anonima aveva raccontato al Mirror solo qualche settimana fa. “Styles sta frequentando una persona ma sta facendo il possibile per mantenere la sua identità segreta dopo il circo creatosi intorno alla sua relazione con Olivia Wilde”, aveva riferito una persona vicina al cantante, “Tutte le persone a lui più vicine sanno di questa storia d’amore. Le cose sono all’inizio ma sembrano procedere bene”. La persona in questione, il video ormai lo dimostra, sarebbe proprio Ratajkowski.