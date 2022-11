“Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati”: la rottura dopo due anni d’amore Ad annunciare la notizia è People Magazine che cita una fonte vicina alla coppia. Harry Styles e Olivia Wilde avrebbero messo fine alla loro relazione, pur mantenendo un rapporto di amicizia.

Dopo due anni, sarebbe arrivata al capolinea la storia d'amore di Harry Styles e Olivia Wilde. Lo annuncia People Magazine che cita fonti vicine alla coppia. La decisione di lasciarsi sarebbe stata presa di comune accordo e tra i due i rapporti sarebbero sereni. Al momento non c'è una conferma da parte dei diretti interessati.

Harry Styles e Olivia Wilde scrivono la parola fine

Secondo quanto rivelato da una fonte a People Magazine, Harry Styles e Olivia Wilde avrebbero deciso di "mettere in pausa" la loro relazione. Al momento l'artista e la regista sarebbero lontani: "Lui è all'estero. Lei si sta concentrando sui suoi figli e il suo lavoro a Los Angeles". La fonte, tuttavia, ci tiene a precisare: "È stata una decisione amichevole", dunque non ci sarebbero attriti tra loro. Il 15 novembre, dunque solo una manciata di giorni fa, Olivia Wilde è stata paparazzata al concerto di Harry Styles a Los Angeles insieme alla figlia Daisy e al figlio Otis: "Sono ancora molto amici". Un amico della coppia ha spiegato a People: "Ora hanno priorità diverse e ciò li tiene separati".

La storia d'amore di Harry Styles e Olivia Wilde è durata quasi due anni

Era gennaio del 2021 quando Harry Styles e Olivia Wilde sono stati paparazzati per la prima volta insieme. L'occasione era il matrimonio di un loro amico, a cui i due si sono presentati in coppia. La regista e attrice è stata spesso presente ai concerti del suo fidanzato. Il 31 ottobre, ad esempio, era tra la folla del concerto di Halloween tenuto da Styles e per questo ribattezzato Harryween. Nel corso della loro relazione, i due hanno anche lavorato insieme. L'ex volto degli One Direction, infatti, è il protagonista del film Don't worry darling, thriller nel quale è stato diretto dalla sua compagna Olivia Wilde. Secondo la fonte interpellata da People Magazine, anche la lavorazione del film e le polemiche scaturite per i presunti attriti tra la regista e l'attrice Florence Pugh, avrebbero influito sulla loro relazione: "La pressione su di loro è stata difficile da gestire. Hanno avuto alti e bassi durante la loro storia". Non è dato sapere se Harry Styles e Olivia Wilde interverranno per smentire o confermare le voci sul loro conto. Una cosa è certa, la regista detesta il gossip. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair disse: "Penso che una volta che hai aperto la finestra, non puoi arrabbiarti quando entrano le mosche". Più chiaro di così.