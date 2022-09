Olivia Wilde: “Con Florence Pugh ho lavorato bene, la storia con Harry? Col mio ex era finita” Olivia Wilde mette a tacere in una lunga intervista le voci circolate sul suo rapporto conflittuale con Florence Pugh, protagonista del suo film e sull’amore con Harry Styles, secondo alcuni nato prima della fine del suo matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Olivia Wilde è rimbalzato in questi giorni su numerose testate per via della presentazione del suo secondo film da regista, Don't Worry Darling, alla Mostra del Cinema di Venezia, ma soprattutto per le dicerie nate attorno al film e ai suoi interpreti: dalle incomprensioni sul set con Florence Pugh, alla storia con Harry Styles nata quando ancora non era finito il suo matrimonio con Sudeikis. L'attrice e regista ne parla in una intervista a Vanity Fair, dove non ha paura di dire quello che pensa.

Le incomprensioni con Florence Pugh

Un'emozione grandissima quella provata da Olivia Wilde nell'affrontare un momento come quello della presentazione del suo film durante una delle kermesse cinematografiche più importanti del mondo, ma l'impatto del film è stato travolto dal gossip che ha oscurato, in qualche modo, la performance degli attori. Un argomento centrale, però, è stato il chiacchierato rapporto tra la regista e Florence Pugh, la quale ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa alla Mostra di Venezia e non ha fatto chissà quali sponsorizzazioni per il film di cui, di fatto, è protagonista. Alcuni hanno notato, però, una certa distanza tra le due anche durante la kermesse e l'hanno attribuita ai possibili attriti di cui si è parlato durante e dopo la fine delle riprese. A questo proposito Olivia Wilde ha così risposto:

Florence mi ha lasciato senza fiato, è stata sbalorditiva. Ogni giorno ero in soggezione nei suoi confronti e abbiamo lavorato molto bene insieme. È ironico che ora, con il mio secondo film, che parla ancora dell'incredibile potere delle donne, di cosa siamo capaci quando ci uniamo e di quanto sia facile spogliare una donna del potere usando altre donne per giudicarle e far provare vergogna, stiamo parlando di questo. Non l'ho assunta per postare. L'ho assunta per recitare. Ha soddisfatto ogni singola aspettativa che avevo su di lei. Questo è tutto ciò che conta per me. È semplicemente sconcertante per me che i media preferiscano concentrarsi su voci e pettegolezzi infondati, oscurando così il suo profondo talento. Lei merita di più. Così come il film e tutti coloro che ci hanno lavorato così duramente.

La storia con Harry Styles nata dopo la fine del suo matrimonio

I rumors, però, hanno interessato anche la sua vita privata, nello specifico la storia con Harry Styles nata proprio sul set del film. Alcuni hanno messo in giro la voce che sia stato proprio l'incontro con la pop star a mettere in crisi il matrimonio della regista che, quindi, avrebbe preso la decisione di separarsi dal marito. Ma le cose non sono andate esattamente così, come ha dichiarato anche piuttosto infastidita alla testata:

Leggi anche Olivia Wilde riceve i documenti dell'affidamento dei suoi figli sul palco del CinemaCon