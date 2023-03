L’ex marito di Emily Ratajkowski Sebastian Bear-McClard accusato di violenze sessuali su minori Sarebbero almeno tre le donne che accusano il produttore di molestie sessuali. Bear-McClard avrebbe portato una di loro nell’appartamento che condivideva con la moglie Rataikowski: “Abbiamo iniziato a baciarci. Le cose sono andate fuori controllo, senza chiedere il mio consenso”.

A cura di Giulia Turco

L’ex marito di Emily Rataikowski, il produttore Sebastian Bear-McClard, è stato accusato di molestie sessuali da più di una donna. Secondo quanto riporta Varity, il primo caso risalirebbe al 2016 e si sarebbe verificato ai danni di una giovane attrice, allora 17enne.

Le accuse di molestie arrivano da almeno tre donne

Stando ai racconti della donna, è in quell’anno che il produttore l’avrebbe contattata via Instagram proponendole un incontro informale in un soft di Soho, a new York. Qualche tempo dopo Bear-McClard le avrebbe offerto un piccolo ruolo nel film ‘Good Time’ con Robert Pattinson. Entusiasta di poter lavorare sul set insieme alla star, l’attrice avrebbe accettato senza riserve ma, il giorno delle riprese, risarebbe infine trovata nuda in una stanza con una dozzina di uomini del cast e dellatroupe, tra cui i fratelli Safdie a capo della produzione. “Ero incredula e terrorizzata”, avrebbe raccontato la ragazza in una nota ottenuta da Variety. “La mia angoscia è solo peggiorata quando dal nulla un attore mi ha chiesto all’orecchio se ‘poteva infilarlo’ mentre le telecamere giravano. Ho detto no”.

Non si tratterebbe di una voce isolata. Il produttore avrebbe adescato anche una 18enne sui social e l’avrebbe portata nell’appartamento che divideva con la moglie top model: "Sebastian e io abbiamo iniziato a baciarci. Le cose sono andate fuori controllo e poi, senza chiedere il mio consenso, Sebastian si è inserito dentro di me senza usare il preservativo”. La stessa donna, denunciando l’accaduto, avrebbe raccontato anche di atteggiamenti molesti anche con altre donne, tra le quali una ragazzina di 15 anni.

Leggi anche Emily Ratajkowski e Pete Davidson escono allo scoperto, le foto della loro complicità

Emily Rataikowski lo aveva definito imbroglione seriale

Le dichiarazioni sarebbero state rilasciate all’indomani della separazione tra Bear-McClard ed Emily Ratajkowski risalente all’estete 2022, quando la top model ha chiesto il divorzio alla Corte Suprema di Manhattan parlando di una rottura irrecuperabile del matrimonio. Lei stessa lo aveva definito “un imbroglione seriale” e “disgustoso”, lanciando accuse velate sulla sua condotta infedele. Secondo Variety, la modella non sarebbe rimasta affatto sorpresa dalle accuse a carico dell’ex marito.