Emily Ratajkowski ed Eric André nudi: la prima foto di coppia è una sfida alla censura dei social Emily Ratajkowski ha debuttato sui social con il nuovo fidanzato Eric André. Il primo scatto di coppia? È irriverente e all’insegna della nudità.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski ha dato il via a una nuova fase della sua vita da qualche mese a questa parte: si è separata dal marito Sebastian Bear-McClard, dal quale ha avuto il primo figlio Sylvester, e ora si gode la ritrovata libertà. Dopo un periodo all'insegna delle feste folli e dei brevi flirt (veri o presunti), sembra aver ritrovato l'amore. Negli ultimi tempi appare spesso in pubblico con l'attore comico Eric André, anche se solo di recente ha debuttato sui social in sua compagnia. La prima foto di coppia, però, è tutt'altro che romantica: i due hanno deciso di sfidare la censura di Instagram con degli scatti irriverenti all'insegna dei nude look.

Emily Ratajkowski ha ritrovato l'amore

Dopo aver preso parte alla New York Fashion Week con indosso solo un adorabile abito giacca, Emily Ratajkowski è tornata alla sua più grande passione, quella per le foto senza veli. Ha trascorso il San Valentino con il nuovo fidanzato Eric André e ne ha approfittato per debuttare sui social in sua compagnia. Sarà perché l'attore è famoso per il suo animo comico e irriverente o perché semplicemente entrambi volevano aggiungere un tocco piccante alla ricorrenza, ma la cosa certa è che si sono spogliati, posando completamente nudi per il loro primo scatto di coppia su Instagram.

Emily Ratajkowski ed Eric André

Emily Ratajkowski posa nuda col fidanzato

In primo piano c'è Eric steso sul divano completamente nudo ma con una emoticon a forma di cuore sulle parti intime, mentre riflessa nello specchio sullo sfondo c'è Emily. La modella, che non ha mai avuto problemi con la nudità, si è lasciata intravedere con indosso solo il reggiseno. Per lei niente slip, ha posato di profilo con il lato b in risalto ma senza mostrare nulla di "scandaloso". L'album di foto (con tanto di didascalia "Buon San Valentino") è apparso sul profilo del suo fidanzato ma tanto è bastato per fare il giro del web. I due faranno sul serio? L'unica cosa certa è che sembrano condividere lo stesso animo ironico e irriverente.