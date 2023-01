Emily Ratajkowski in micro bikini: dopo la rottura con Pete Davidson infiamma i social col costume rosso Emily Ratajkowski si sta godendo una vacanza esotica e ne ha approfittato per sfoggiare il bikini in pieno inverno. Ha infiammato i social con un due pezzi rosso fuoco, dando prova di essere un’indiscussa icona di bellezza e sensualità.

Emily Ratajkowski è tornata single da qualche mese dopo la separazione dal marito Sebastian Bear-McClard, il papà del suo primo figlio Sly. Ora si gode questa nuova vita "in solitaria", anche se di tanto in tanto è stata paparazzata con veri o presunti flirt. L'unica relazione post-divozio che ha confermato è stata quella con Pete Davidson, l'ex di Kim Kardashian, con il quale però le cose sono arrivate al capolinea da diverse settimane. Cosa ha fatto per superare la rottura col sorriso? Si è concessa una vacanza esotica alle Isole Cayman e ne ha approfittato per rispolverare i numerosi micro bikini, infiammando i social con sensualità e con la sua silhouette da urlo.

I micro bikini di Emily Ratajkowski

Indossare il bikini in pieno inverno è ormai un vero e proprio trend tra le celebrities ma Emily Ratajkowski non lo ha fatto nel bel mezzo di un paesaggio innevato. È volata alle Isole Cayman per una vacanza con gli amici e non ci ha pensato su due volte a lasciarsi immortalare in due pezzi sullo sfondo di un panorama da sogno.

Emily Ratajkowski in Mirror Palais

Ha indossato due diversi modelli, entrambi sgambatissimi e micro che hanno contribuito a mettere in risalto la sua silhouette mozzafiato. Il primo è firmato Mirror Palais, mixa diverse tonalità fluo ed è caratterizzato da perizoma e reggiseno col ferretto. Il secondo è invece del suo brand Inamorata ed è il classico triangolo declinato in rosso fuoco.

Emily col bikini rosso

Chi è l'uomo che ha posato con Emily Ratajkowski

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan di Emily? In uno degli scatti in bikini rosso a posare al suo fianco c'era un uomo "misterioso". Tutti i curiosi saranno lieti di sapere che questa volta l'amore non c'entra nulla: si tratta di Moses Sumney, un produttore americano con cui la modella avrebbe stretto una profonda amicizia. Al di là del gossip, la cosa certa è che la Ratajkowski continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto che anche senza trucco e con i capelli scombinati dalla salsedine è sempre splendida. In quanti sognano di fare visita a un luogo tanto paradisiaco in pieno inverno?