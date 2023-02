Emily Ratajkowski alla New York Fashion Week, perché ha sfilato in abito-giacca e anfibi Emily Ratajkowski è tornata a sfilare, lo ha fatto per Jonathan Simkhai durante la New York Fashion Week. Per l’occasione ha indossato solo un abito giacca con un paio di maxi anfibi: ecco per quale motivo ha puntato su questo look.

A cura di Valeria Paglionico

È partito il mese delle Fashion Week dedicato alla stagione Autunno/Inverno 2023-24, a dare il via alle danze è stata la città di New York, dove da diversi giorni si stanno svolgendo le sfilate di alcune delle Maison più famose al mondo. Ieri, oltre a Tory Burch, al cui show ha preso parte anche l'italianissima Elisabetta Canalis, è stato il turno di Jonathan Simkhai. Tra le modelle che hanno calcato il catwalk c'era anche Emily Ratajkowski, apparsa meravigliosa in un look black&white. In quanti sanno per quale motivo ha indossato un abito-giacca, rinunciando ai tacchi a spillo?

Il look da passerella di Emily Ratajkowski

Jonathan Simkhai ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2023 alla New York Fashion Week e per chiudere la sfilata ha puntato tutto su Emily Ratajkowski. La modella è tornata in passerella dopo la separazione dall'ex marito e lo ha fatto con un look super glamour che di sicuro spopolerà nella parte finale dell'inverno. Ha indossato un abito giacca decorato all-over con dei ricami geometrici in bianco e nero, un modello oversize monopetto ma con l'abbottonatura molto laterale, portato con le gambe nude e un paio di maxi anfibi combat boots (in stile Mercoledì Addams).

Emily Ratajkowski sfila per Jonathan Simkhai

Emily Ratajkowski torna in passerella

Il vero motivo per cui Emily Ratajkowski ha indossato un blazer sartoriale solo con un paio di stivali? Semplicemente ha seguito la moda del momento, quella di usare l'intimo anche com "outwear". Lo si può indossare in abbinamento a capi trasparenti, lo si può lasciare in bella vista sotto una giacca o, ancora, si può portare una bralette come se fosse un vero e proprio top: l'importante è non avere paura di osare, certi del fatto che quel dettaglio aggiungerà un ulteriore tocco sensuale e femminile al proprio look. In quante imiteranno la modella americana per l'inverno?