Emily Ratajkowski alla Paris Fashion Week indossa un fiore come top Emily Ratajkowski alla Paris Fashion Week ha attirato l’attenzione con un originale top a forma di maxi fiore tridimensionale.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski in Loewe

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Archiviata la Settimana della Moda milanese, il testimone è passato alla capitale francese, che sta ospitando la Paris Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2023-24. La kermesse si è aperta il 27 febbraio e andrà avanti, tra sfilate e show, fino al 7 marzo. Nella giornata di oggi hanno sfilato Giambattista Valli, Leonard Paris, Issey Miyake e Loewe: quest'ultima Maison ha ospitato tra gli altri anche le supermodelle Naomi Campbell e Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski vola a Parigi

La modella è volata a Parigi per le sfilate della Fashion Week. Ha preso parte allo show targato Loewe: la Maison spagnola l'aveva ospitata anche lo scorso settembre, alla precedente edizione, quando le Case di moda hanno presentato le collezioni Spring-Summer 2023. Se in quell'occasione aveva optato per un outfit total denim che richiamava gli anni Novanta, stavolta ha completamente cambiato registro.

Emily Ratajkowski in Loewe

La 31enne ha sfoggiato un capo originale che appartiene all'ultima collezione del marchio, la Natural Fake. Nel disegnarla, il direttore creativo di Loewe Jonathan Anderson si è ispirato al fiore di Anthurium. Non solo ne era stato eretto uno in fibra di vetro sulla passerella, ma era stato anche stampato su diversi capi della linea, nonché utilizzato per dare forma ad accessori e top super femminili.

Emily Ratajkowski in Loewe

Allo show Emily Ratajkowski ha sfidato le rigide temperature di Parigi con un audace top rigido senza maniche, con schiena e spalle nude. Il fiore tridimensionale frontale verde con tocchi di rosa ha immediatamente catturato l'attenzione dei presenti e dei fotografi. Ha abbinato il top a forma di anthurium a un paio di pantaloni neri oversize a vita bassa e sandali con tacco alto. L'anthurium ha la forma di una forma di una foglia rovesciata. Al centro c'è una spiga, che è il vero fiore di questa pianta dal significato romantico: simboleggia l'amore.