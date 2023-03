Emily Ratajkowski festeggia i 2 anni di Sly: per il compleanno mamma e figlio vestono coordinati Emily Ratajkowski lo scorso weekend ha organizzato una festa per il piccolo Sly e ha documentato tutto sui social. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look coordinati mamma e figlio?

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski non è solo una delle modelle più famose al mondo, è anche una mamma amorevole e lo dimostra ogni giorno sui social, dove spesso si mostra in compagnia del piccolo Sly (diminutivo di Sylvester Apollo), il figlio nato dal matrimonio ormai finito con Sebastian Bear-McClard. Sono passati esattamente due anni dalla fine della gravidanza e il bimbo diventa giorno dopo giorno sempre più bello. Lo scorso weekend per lui è stata organizzata una dolcissima festa di compleanno e per l'occasione la mamma si è vestita proprio come lui: ecco le foto di madre e figlio con gli outfit coordinati in rosso fuoco.

La festa di compleanno di Sly

Negli ultimi tempi Emily Ratajkowski si era distinta per sensualità tra audaci abiti nude da red carpet e scatti senza veli in compagnia della sua nuova fiamma, di recente ha cambiato registro, lasciando emergere il suo lato più dolce e amorevole. Ha organizzato una festa per i 2 anni del figlio Sly, decorando casa con palloncini personalizzati in rosso e oro, festoni che "cadono" dal soffitto e un gonfiabile a forma di cane. Naturalmente non è mancata la torta: un riproduzione dei due cagnolini che vivono con lui, il tutto decorato con delle candeline colorate. Nessuna traccia del papà, a prova del fatto che la modella ha ridotto al minimo i rapporti con lui.

La festa per il piccolo Sly

Emily e Sly in rosso fuoco

A rendere il party di compleanno ancora più adorabile sono stati gli outfit coordinati sfoggiati da mamma e figlio. Il piccolo Sly è apparso dolcissimo con indosso una tutina rosso fuoco, un paio di Vans con gli strappi e dei copri-orecchie a forma di tigre. La mamma, invece, ha lasciato nell'armadio gli abiti sofisticati, ha preferito puntare sul casual con jeans, maglioncino rosso e bomber abbinato, per la precisione il modello imbottito 1992 Nupste firmato North Face. Anche per i cagnolini sono stati scelti degli accessori coordinati: delle bandane total red annodate intorno al collo. Insomma, la famiglia "alternativa" di Emily non potrebbe essere più tenera e trendy.