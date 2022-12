GF Vip 7, Giulia Salemi tra cut-out e doppio spacco: a Santo Stefano brilla con l’abito animalier Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7 e Giulia Salemi si è aggiudicata il titolo di regina glamour. Ha brillato con un abito animalier tempestato di paillettes, osando con cut-out e maxi spacchi.

Ieri sera è andata in onda la puntata 25 del Grande Fratello Vip, la prima post-natalizia, e le sorprese sono state moltissime, dalla finta eliminazione di Antonella Fiordelisi che ha creato tensione tra i concorrenti al debutto di Soleil Sorge nei panni di opinionista. Quest'ultima ha sostituito Sonia Bruganelli con tanto di scarpe glamour ma durante la diretta ha avuto una "degna rivale" in fatto di stile. Si tratta di Giulia Salemi che, dopo aver rifiutato il dress code da festa la scorsa settimana, ieri ha seguito il trend sparkling ma in una versione super audace: ecco cosa ha indossato sul palco del reality nel giorno di Santo Stefano.

Giulia Salemi segue il trend sparkling

Per tutto il mese di dicembre Giulia Salemi aveva detto no ai classici look da festa, nelle precedenti puntate del reality aveva spaziato tra mini abiti bianchi e tubini variopinti, ma per la sera di Santo Stefano ha cambiato le carte in tavola, anche se non ha rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue. Niente rosso o tartan, ha seguito la mania natalizia più scintillante di tutti i tempi, quella della moda sparkling, brillando sul palco con un abito tempestato di paillettes. Si tratta di un capo firmato Roberto Cavalli in total silver ma con una audace trama animalier che risultava appena visibile attraverso i lustrini.

L'abito cut-out di Giulia Salemi al GF Vip

L'abito argento di Giulia Salemi era un modello che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile: la gonna era lunga e sinuosa con due maxi spacchi laterali che rivelavano le gambe, mentre sui fianchi aveva dei tagli cut-out molto audaci che lasciavano la pelle nuda. La scollatura era vertiginosa e decorata con una fibbia a forma di pantera al centro del seno. Sandali silver col tacco a spillo, niente gioielli al collo e capelli tenuti sciolti, ondulati e leggermente tirati ai lati della nuca: l'influencer si è aggiudicata il titolo di regina glamour della serata. Cosa sfoggerà la prossima settimana nella prima diretta del 2023?