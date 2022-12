Giulia Salemi al GF Vip 7, abito con maxi spacco e schiena nuda nella puntata 22 Lunedì 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7: in studio Giulia Salemi ha sfoggiato un look glamour e colorato.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in GCDS

Dopo il tanto amato total black della puntata numero 21, lunedì 14 dicembre Giulia Salemi nello studio del Grande Fratello Vip ha puntato su un outfit colorato, in toni caldi. L'influencer è presenza fissa sin dall'inizio del reality. Alfonso Signorini l'ha coinvolta in questa edizione con un ruolo tutto nuovo, quello di esperta social: è lei che, di serata in serata, commenta i Tweet del pubblico e ne analizza le impressioni, circa le vicende della Casa. Quest'anno ha portato nel programma una ventata di freschezza e di glamour, coi suoi look uno più alla moda dell'altro.

Giulia Salemi al GF Vip sperimenta col look

Il nero è il signature color dell'influencer e anche al Grande Fratello Vip sta confermando la sua predilezione per questa nuance, già dimostrata in passato. Proprio per la prima puntata del reality ha scelto un debutto total black, con una tutina in perfetto stile Catwoman. Ha proseguito su questa linea diverse volte: il mini tubino dark con tagli cut-out della puntata numero 15, il completo in pelle e latex decisamente rock dello scorso 4 ottobre.

Ovviamente anche Halloween è stato all'insegna del nero, con un'inedita chioma biondo platino per travestirsi da Kim Kardashian. Ma Giulia Salemi ama stupire e puntata dopo puntata sta anche sperimentando molto: benché ami particolarmente i look sensuali e femminili (tra maxi spacchi e scollature) ha osato anche con tuta oversize e sneakers.

in foto: abito GCDS

Chi ha firmato il look di Giulia Salemi

Lunedì 12 dicembre Giulia Salemi ha stupito il pubblico con un look glamour e femminile firmato CGDS. Il brand è uno dei più in vista al momento e l'influencer lo apprezza particolarmente. Era del brand di Giuliano Calza anche l'outfit da 2000 euro sfoggiato a X-Factor, tra denim e cristalli. Per la puntata numero 22 del reality ha scelto invece un abito lungo in maglia con maxi spacco, impreziosito da lurex a quattro colori con effetto degradé e caratterizzato da un profondo scollo off shoulder e maniche lunghe con foro per il pollice. Sulle bretelle sono ben visibili delle clip dorate col logo della Maison. Sul sito ufficiale del marchio costa 590 euro.