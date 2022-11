Giulia Salemi, rivoluzione di stile al GF Vip 7: indossa tuta e sneakers per “sfidare” Sonia Bruganelli Ieri sera è andata in onda la puntata 19 del GF Vip 7 e per l’occasione Giulia Salemi ha cambiato radicalmente stile. Per “sfidare” Sonia Bruganelli ha abbandonato gli abiti sensuali e fascianti, preferendo una tuta oversize e le sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 arrivato alla sua settima edizione. Tra le new entry di quest'anno c'è un volto particolarmente noto agli amanti della trasmissione: si tratta di Giulia Salemi, che però questa volta non ricopre i panni della concorrente, il conduttore Alfonso Signorini l'ha voluta in studio al suo fianco per seguire le reazioni del pubblico sui social. In ogni puntata, oltre a eseguire in modo magistrale il suo lavoro, l'influencer riesce anche a sorprendere sempre con dei look glamour, spaziando tra abiti in latex e outfit cut-out. Durante la 19esima diretta andata in onda ieri sera, però, ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile e lo ha fatto per "sfidare" la collega Sonia Bruganelli.

Il look comodo di Giulia Salemi al GF Vip 7

Nella puntata 19 del GF Vip 7 Giulia Salemi ha messo in atto una drastica rivoluzione di stile. Se nelle scorse settimane era stata regina di sensualità tra micro tubini "tagliati" e maxi scollature rivelatrici, questa volta ha pensato bene di puntare tutto sulla comodità. Sul palco di Canale 5 ha indossato una comodissima tuta oversize firmata adidas, per la precisione il modello Track Always Original Laced.

Giulia Salemi in adidas

È verde militare, ha i pantaloni a vita bassa con delle stringhe sui lati e la giacca col cappuccio e la zip frontale. Non è mancato, però, il dettaglio trendy e femminile: ha tenuto la felpa sbottonata, rivelando un micro crop top che ha lasciato l'ombelico in vista. Niente tacchi a spillo, l'influencer ha preferito delle sneakers beige a stivaletto abbinate a dei calzini di spugna total white.

Tuta adidas Track Always Original Laced

Perché Giulia Salemi ha indossato la tuta al GF Vip

Dietro la rivoluzione di stile di Giulia Salemi non c'è solo la voglia di cambiare, la verità è che l'influencer ha accolto una "richiesta" della collega Sonia Bruganelli, che nelle scorse settimane le aveva consigliato di mettersi in tuta. A inizio puntata tra le due è andato in scena un siparietto fatto di frecciatine e provocazioni: se da un lato la Salemi ha dichiarato di aver realizzato il sogno di una vita, ovvero stare comoda in prima serata, dall'altro Sonia ha spiegato di aver esercitato un po' di "sano nonnismo" e di essersi vestita da Giulia con un abito fasciante che le impediva di muoversi. La "sfida" si è chiusa con Alfonso Signorini che ha affermato di aver scelto l'influencer di origini persiane per l'intelligenza e non per il fisico.