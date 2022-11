Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: la puntata 17 è in blu elettrico con scollatura a goccia Look colorato per Giulia Salemi nella puntata 17 del Grande Fratello Vip 7. Ha seguito il trend del momento: il blu elettrico è il must di questo autunno.

Lunedì 14 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la numero 17. Il conduttore Alfonso Signorini ha dato al pubblico un annuncio importante: il reality è stato prolungato fino ad aprile. E ha comunicato anche la sospensione del doppio appuntamento settimanale. Con lui in studio, come sempre, c'era anche Giulia Salemi, che da concorrente del programma ora ricopre un nuovo ruolo: è l'addetta ai social, colei che in diretta commenta i Tweet del pubblico e cerca di interpretare le impressioni dei telespettatori, in merito a ciò che accade nella Casa. In queste vesti è a suo agio e sta portando avanti questa avventura con professionalità, ma anche con tanto stile. I suoi outfit sono sempre diversi, ma tutti uno più trendy dell'altro.

Lo stile di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

Nelle puntate del Grande Fratello Vip Giulia Salemi sta sperimentando molto coi look, spaziando dai mini dress alle tute fino a completi. Se l'esordio è stato in total black e in stile Catwoman, ha poi stupito tutti con la svolta concettuale in total white, passando per outfit dalle tinte vivaci. La modella è una fan degli abiti tagliati e dei dettagli cut-out, che sono un must per dei look sensuali e femminili, sicuramente i suoi preferiti. Ma da appassionata di moda e tendenze, non le è sfuggito il trend autunnale per eccellenza, il preferito al momento da influencer e celebrities. È leather mania. Sui social, agli eventi e in tv spopolano gli outfit total pelle, che lei ha sfoggiato sia in versione nude che per un travestimento di Halloween ispirato a Kim Kardashian (con degli inediti capelli biondi).

Giulia Salemi nella puntata 17

Ha scelto il blu elettrico Giulia Salemi, nella puntata 17 del Grande Fratello Vip, una tinta frizzante che dominerà il guardaroba dell'Autunno/Inverno 2022-23. Giorgio Armani, Stella McCartney, Alexander McQueen, Off-White, Moschino, Dolce&Gabbana, Capasa: le Maison hanno inserito questa nuance nelle loro nuove collezioni che hanno sfilato in passerella. La 29enne ha scelto un abito longuette con scollatura a goccia e incrocio sul décolleté. Osare con le scollature originali è la sua passione. Lo ha abbinato a stivali neri, coordinano al look anche il make-up: uno smokey eyes sfumato nei toni dell'azzurro, con labbra nude.