Giulia Salemi al GF Vip 7 con l’abito “tagliato” e la scollatura al contrario L’influencer Giulia Salemi è tornata al Grande Fratello con un nuovo stile che punta su tagli intrecciati e designer di nicchia.

A cura di Beatrice Manca

foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 10 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Tra le protagoniste indiscusse della serata c'è sicuramente Giulia Salemi, tornata al GF Vip in veste di esperta social. È lei, di puntata in puntata, a portare la voce del pubblico in studio leggendo i tweet in diretta su ciò che sta accadendo. Ieri sera Giulia Salemi ha anche incontrato Margherita Velardi, madre dell'ex fidanzato Pierpaolo Pretelli: l'abbraccio tra le due donne è stato uno dei momenti più commentati della diretta.

Giulia Salemi con l'abito cut out

La presenza di Giulia Salemi nello studio del Grande Fratello si è rivelata un vero successo: spigliata e sorridente, l'influencer ha convinto anche i più scettici con il suo brio e il suo stile. Nelle ultime puntate ha dato una svolta più dark e sensuale al suo guardaroba, sfoggiando una collezione di abiti cut out, con tagli e lacci studiati ad arte per valorizzare il suo fisico. Nella scorsa puntata aveva indossato un minidress nero con reggiseno intrecciato, un look che ha amato così tanto da replicarlo: per la puntata di giovedì ha scelto un modello molto simile con gonna lunga, maxi spacco laterale e scollatura a tuffo con bretelline "incrociate" al collo.

Giulia Salemi indossa Nensi Dojaka (per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

Chi veste Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

L'abito intrecciato è firmato ancora una volta Nensi Dojaka, giovane stilista di origine albanese. Si tratta di uno dei nomi più rilevanti nel fashion system: nel 2021 ha vinto il LVMH Prize for Young Designers grazie alle sue creazioni sexy che giocano con intrecci e trasparenze. In breve tempo Nensi Dojaka ha conquistato clienti del calibro di Bella Hadid, Zendaya e Hailey Bieber.

Abito Nensi Dojaka

La scelta dimostra una volta di più la maturazione stilistica dell'influencer: insieme alla stylist Veronica Bergamini sta sperimentando con abiti concettuali e designer di nicchia. Cosa indosserà per le puntate natalizie?