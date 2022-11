Giulia Salemi abbraccia la madre di Pierpaolo Pretelli, anni fa le preferì Elisabetta Gregoraci Irrompe a sorpresa nella diretta del GF Vip Party Margherita Velardi, madre di Pierpaolo Pretelli. La donna ha abbracciato Giulia Salemi, compagna del figlio alla quale, qualche anno fa, sembrava preferire Elisabetta Gregoraci. Ma l’abbraccio tra le due dimostra che è acqua passata.

A cura di Stefania Rocco

Tra Giulia Salemi e Margherita Velardi, madre di Pierpaolo Pretelli, ogni ruggine è stata superata. Lo dimostra quanto accaduto durante l’irruzione a sorpresa della madre dell’ex gieffino nella diretta del GF Vip Party. I conduttori dello speciale web che precede la puntata del Grande Fratello si sono collegati con lo studio dov’era presente Giulia, voce del web di questa edizione del reality, una figura che il conduttore Signorini ha deciso di inserire quest'anno nel cast approfittando dell'enorme seguito social del quale gode la influencer. Salemi, dopo essersi concessa una passeggiata nello studio, ha mostrato ai suoi interlocutori una “sorpresa”: Margherita seduta nel pubblico del programma.

Giulia Salemi: “Margherita mi vuole bene”

Giulia, rispondendo a una domanda di Soleil che le aveva chiesto se si fosse coperta in occasione della presenza della “suocera” in studio, ha immediatamente mesi in chiaro che tra lei e la madre di Pierpaolo ci sarebbe un ottimo rapporto: “Non c’è bisogno che io mi copra, mi vuole bene così come sono”. Una volta infilati gli auricolari, la donna ha confermato il buon rapporto che la lega all’influencer: “Sono venuta a fare una sorpresa a Giulia”.

Quando Margherita Velardi si dichiarò a favore di Elisabetta Gregoraci

Tra Margherita e Giulia c’è un ottimo rapporto ma la partenza di quel legame è stata decisamente lenta. Quando la storia tra Pioeprolo e Giulia era agli inizi, la donna non nascose la sua preferenza nei confronti di Elisabetta Gregoraci, la donna corteggiata da Pretelli all’epoca della sua partecipazione al Gf Vip. Giulia ha saputo incassare con stile (nonostante il fastidio di Pierpaolo) convinta dei poter fare la differenza sul lungo percorso. Cosa che è puntualmente accaduta e oggi la simpatia nata con la madre di Pierpaolo lo dimostra.