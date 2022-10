Il blu elettrico è il colore moda dell’Autunno/Inverno 2022-23: i look e gli abbinamenti da provare Il colore più classico e rassicurante del guardaroba si accende domina le passerelle invernali nelle sfumature elettriche: da Giorgio Armani a Off-White, ecco i look a cui ispirarsi.

A cura di Beatrice Manca

Alexander McQueen, Giorgio Armani, Elie Saab

Chi ha detto che l'autunno è la stagione più grigia dell'anno? I colori moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 sono vibranti e luminosi, perfetti per affrontare l'inverno con energia. Tra le tinte must c'è assolutamente il blu elettrico: da Giorgio Armani a Capasa, da Dolce&Gabbana a Moschino, le sfilate sono un tripudio di sfumature zaffiro e oltremare. Il colore più classico e rassicurante del guardaroba si accende di nuova luce e dominerà il guardaroba tra abiti scivolati, completi sartoriali e giacche in vernice spalmata.

Come abbinare il blu elettrico per la moda dell'autunno 2022

Il blu elettrico è una tinta energica e decisa, perfetta per la stagione più fredda: le passerelle lo propongono in versione total look, indossato dalla testa ai piedi, ma ci sono alcuni abbinamenti di grande impatto capaci di farlo risaltare al meglio. Il blu elettrico splende accanto a toni altrettanto saturi, come il rosso lacca, come propone Blumarine.

Maglione blu elettrico di Blumarine

A differenza del blu navy, perfetto vicino a tinte neutre come il beige e il panna, il blu elettrico si indossa anche con capi e accessori colorati: viola ametista, argento o verde smeraldo. Sfatiamo un tabù: scegliendo bene i tessuti, blu elettrico e nero sono perfetti insieme.

Il completo blu elettrico di MSGM

I look blu elettrico sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

Si fa presto a dire blu: dal carta da zucchero al blu oltremare, le sfumature di questo colore sono infinite. Quest'anno è di tendenza il blu elettrico, carico e vibrante, come quello che ha caratterizzato la collezione invernale di Off-White e della sfilata di debutto di Capasa Milano. Giorgio Armani lo sceglie per tessuti satinati che avvolgono la figura con linee morbide e sinuose, mentre MSGM fa sfilare completi in vernice della stessa nuance.

Abito blu Acne Studios