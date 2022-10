Giulia Salemi con l’abito “tagliato” al GF Vip: chi c’è dietro la svolta di stile concettuale Giulia Salemi è tornata al Grande Fratello Vip in qualità di “esperta social”, ruolo che interpreta con intelligenza, garbo e grande stile: chi ha firmato il sensuale look bianco.

A cura di Beatrice Manca

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 è entrata nel vivo: la puntata di giovedì 13 ottobre è stata caratterizzata dall'eliminazione di Gegia. Ma ad appassionare i telespettatori è soprattutto ciò che accade in studio, tra le frecciatine degli opinionisti e i commenti del pubblico su Twitter. Quest'anno infatti il conduttore Alfonso Signorini è affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti e da Giulia Salemi, tornata in qualità di esperta social. È lei infatti a portare la voce del pubblico a casa nello studio Mediaset, sempre con ironia e con grande stile. Nel corso delle puntate ha sfoggiato abiti sensuali e fascianti, dimostrando un cambio di passo in fatto di look.

Giulia Salemi in total white al Grande Fratello Vip

Se nella scorsa puntata aveva incantato il pubblico con un abito "sfumato" anni Novanta, giovedì sera l'influencer ha alzato la posta in gioco con un sensuale e "drammatico" abito bianco asimmetrico. Il vestito lungo fino a terra era caratterizzato da una serie di spacchi e intrecci sulla scollatura e sui fianchi, lasciando l'ombelico scoperto. Anche stavolta Giulia Salemi ha scelto un abito asimmetrico con una sola manica effetto guanto: l'effetto finale era sensuale e ricercato al tempo stesso.

Giulia Salemi in Salvatore Vignola

Il modello è firmato Salvatore Vignola, brand che ha indossato più volte nel corso dello show, e fa parte della collezione Spring/Summer 2022. Si tratta di uno dei pezzi più desiderati del brand: Arisa ne indossò una versione nera durante l'estate.

Abito Salvatore Vignola

Chi veste Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7

Tra catsuit, abiti monospalla, asimmetrie e modelli cut out Giulia Salemi al GF Vip 7 ha dato prova di essere "cresciuta" e maturata anche nello stile. Sceglie spesso linee pulite e scivolate, puntando su total black o total white, predilige designer di nicchia, come Salvatore Vignola, e nomi blasonati della couture, come Maison Alaia. Chi è che cura i suoi look? La stylist Veronica Bergamini, che ha preso il posto di Matteo Evandro Manzini. A ogni pubblica apparizione Salemi riesce a esaltare la sua naturale sensualità ma in maniera più "adulta" e consapevole. Come ci stupirà per le prossime puntate?